Němci v nouzi vsadili na budoucnost. Jmenuje se Nagelsmann

V březnu ho vyhodili z lavičky Bayernu Mnichov, když tým pod jeho vedením prožíval nejhorší období za posledních 11 let. Nikterak nepomohly zásluhy a předchozí ligový primát ze sezony 2021/2022. Bavorský gigant nakonec titul obhájil (jedenáctý v řadě), ale jen díky kolapsu Borussie Dortmund v závěrečném kole. Mužstvo už vedl jeho nástupce Thomas Tuchel.

Když v srpnu 2021 podepisoval úspěšný trenér Bayernu Mnichov Hans-Dieter Flick s německým fotbalovým svazem smlouvu na tři roky až do konce mistrovství Evropy 2024, netušil, že z vratké židle spadne už po dvou letech a stane se krajně neoblíbeným.

Další blamáž ve Wolfsburgu 1:4 s Japonskem už Flick neustál. „Už před zápasem byl pod silnou palbou,“ vrací se k utkání uznávaný německý novinář Manfred Münchrath. „Z mého osobního pohledu to bylo trochu nefér, neboť oznámil, že chtěl otestovat hráče a taktiku. Flick jasně řekl, že nyní začne další krok přípravy na Euro, a experimenty samozřejmě mohou selhat,“ upozorňuje.

Narozen 23. 7. 1987, Landsberg am Lech

To sice Flicka šlechtilo, ale neomlouvalo. „V Německu jsou očekávání vždy vysoká a špatné výsledky vedly k mediální hysterii,“ rozebírá vedoucí fotbalového oddělení prestižního časopisu Kicker. „Nebylo akceptováno, že testy dopadly špatně, ačkoli do Eura zbývá ještě dost času, bralo se to jako pokračování neúspěchu,“ připomíná Münchrath. „Tým evidentně hrál pod svým potenciálem,“ uznává.