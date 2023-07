Slavia objevila levné loviště talentů, mají jí vrátit titul

Tradice skandinávských hráčů ve Slavii Praha se zdá být poměrně dlouhá. Už na prvním titulu po pádu komunistického režimu, který nejstaršímu českému klubu příliš nepřál, se v ročníku 1995/1996 podílel třemi starty a jedním gólem švédský útočník Dick Lidman.

K cílenému hledání posil však dochází až v poslední době, kdy mužstvo vede trenér Jindřich Trpišovský. „Nejde o náhodu,“ přiznává sportovní ředitel pražského klubu Jiří Bílek.

Slavia má nejvyšší domácí ambice a prahne i po tom, aby se prosadila také na mezinárodní scéně. K tomu potřebuje hodně kvalitní kádr, který přesahuje český perimetr. Poohlíží se proto i v zahraničí. „Skandinávie se ukazuje jako dobrá destinace,“ přikyvuje Bílek. „Hráči z těchto klubů jsou kvalitní, dobře prověření, odpovědní,“ vypočítává jejich přednosti. „A laciní, lépe řečeno cenově dostupní,“ přidává snad nejdůležitější okolnost.

Pět severských hvězd

Až pět hráčů, kteří přišli se skandinávských klubů, má nyní Slavia Praha na soupisce pro nový ročník. Za dosti asimilovaného veterána se dá považovat dvacetiletý švédský stoper Aihem Ousu, jenž se objevil v Edenu už před dvěma lety a z původního záměru rozvíjení talentu v rezervě se brzy přetvořil ve stabilního hráče A mužstva.

Letos v lednu ho doprovodil šikovný záložník řeckého původu Christos Zafeiris, jemuž je předpovídaná velká budoucnost a hodně už na jaře ze svých schopností předvedl. V anketě o nejlepšího hráče Evropy do 21 let Golden Boy italského listu Tuttosport byl společností Football Benchmark, která vyvinula analýzu na klasifikaci hráčů s využitím nasbíraných dat, ohodnocen na 47. příčce. Za ním skončili mnozí hráči z anglické Premier League či španělské La Ligy.

Rovněž celé jaro předváděl agresivní pojetí a obrovskou bojovnost nigerijský stoper Igoh Ogbu, jenž přišel z norského Lillestrømu.

A nyní hlásí Slavia dvě další posily: jako volný hráč přichází gambijský reprezentant Sheriff Sinyan z norského Molde FK, jehož Slavia vábila už před dvěma roky. Musí se ovšem nejprve doléčit, což potrvá odhadem asi tři týdny. Druhou posilou je velký norský talent Conrad Wallem.

I on byl sledovaný déle a nyní se podařilo jeho přestup dotáhnout. „Bude mi velkou ctí reprezentovat Slavii. Je zde zvykem vyhrávat trofeje, to je věc, která mě na přestupu nejvíc lákala. Je to pro mě velká výzva, o klubu jsem slyšel jen pozitivní věci. Skvělý stadion, úžasní fanoušci. Nemůžu se dočkat,“ prohlásil Wallem pro klubový web.

S dovětkem, že mu Zafeiris při začlenění do kolektivu a poznání nového prostředí jistě pomůže. Je výhodné setkat se v kabině s krajany.

Drahota v luxusních soutěžích

Experiment, kdy Slavia kupovala drahé hvězdy i za zenitem výkonnosti (turecký internacionál Halil Altintop, ukrajinský tvůrce hry Ruslan Roťaň, portugalský střelec Danny), je už pryč, při slídění za hranicemi se její skauti poohlížení po nadějném mládí.

Ale i to je drahá záležitost. „Získat hráče z německé Bundesligy, z francouzské Division 1, či dokonce z anglické Premier League je pro nás finančně nedostupné,“ připouští sportovní ředitel Bílek. „Navíc hráči z těchto soutěží ani po té české moc netouží, nemá v Evropě takový zvuk,“ připouští i tento aspekt.

Skandinávie je proto pro český klub příznivější. „Ceny za odstupné jsou přijatelné,“ potvrzuje Bílek. Byť záložník Zafeiris přišel Slavii v lednu na 2,5 milionu eur, což je v přepočtu asi 60 milionů korun. Za takové cifry se v českém prostředí nepřestupuje.

Adaptace už proběhla

Ze skandinávských klubů Slavia nebere jen místní talenty, ale vybírá si i hráče pocházejících z jiných kontinentů. Obgu je z Nigérie, Sinyan z Gambie, Ousou je rodák ze švédského Mölndalu se syrskými kořeny.

Přitom začleňování hráčů z exotických končin do jiného sociálního prostředí bývá někdy složité. „Tady je výhodou, že už to proběhlo,“ upozorňuje Bílek. Toho, kdo si zvykl ve Skandinávii, nemůže česká kotlina překvapit, ani co se klimatu týče. Na zimu je zvyklý.

K tomu se přidává i znalost jazyka. „Někteří Afričané mluví jen francouzsky, což jsme také poznali, Brazilci jsou pro změnu hodně vázáni na portugalštinu,“ připomíná Bílek. „Kdežto u hráčů ze Skandinávie víme, že pro ně není angličtina překážkou,“ připojuje další výhodu.

Odpovědnost a disciplína

I když adaptace na české prostředí a zapojení se do společnosti jsou nesmírně důležité, prvotní zůstává sportovní výkonnost. Přišli do české ligy hrát fotbal, podávat kvalitní výkony. A zkušenosti a návyky ze skandinávských soutěží jsou opět vítané. „Hráči mají v sobě disciplínu, plnění taktických pokynů a odpovědnost,“ prohlašuje Bílek.

I když v tomto případě by mohl slávistický fanoušek namítnout, že na jaře se to moc neprokázalo. Posily ze severní Evropy ovlivnily nešťastnými zásahy ligová derby se Spartou, a vlastně tím odvěkému rivalovi přihrály dosti neočekávaný mistrovský titul.

V odvetě v základní ligové části si švédský stoper Ousu v nastaveném čase vstřelil vlastní gól, který sebral hostům už téměř jisté vítězství na Letné. „Gól na 3:3 nás mrzí. Dalo se to ubránit. Zkratem jsme si nechali vyrovnat utkání,“ okomentoval trenér Jindřich Trpišovský.

Hráči na soupisce ze Skandinávie Igoh OGBU, 23 let, stoper Klub: Lillestrøm SK (Norsko). Národnost: nigerijská Příchod: leden 2023 Aiham OUSOU, 23 let, stoper Klub: Göteborgs AIS (Švédsko). Národnost: švédská Příchod: červenec 2021 Christos ZAFEIRIS, 23 let, záložník Klub: Grorud IL (Norsko). Národnost: norská Příchod: leden 2023 Conrad WALLEM, 23 let, záložník Klub: Odds BK (Norsko). Národnost: norská Příchod: červenec 2023 Sheriff SINYAN, 26 let, záložník Klub: Molde FK (Norsko). Národnost: gambijská Příchod: červenec 2023

Spoluhráči se ho ovšem zastali. „Máme ho neskutečně rádi, do každého tréninku i zápasu dá srdce,“ prohlásil slovenský legionář Ivan Schranz. „Stojíme za ním. Je jeden z nás, je úžasným člověkem, úžasným fotbalistou. Nikdo mu nebude zazlívat, že si dal nešťastný vlastní gól. To je prostě fotbal, kolektivní sport,“ uvědomoval si, co se může na hřišti komukoli přihodit.

V nadstavbě pro změnu nigerijský stoper, který prošel norským fotbalem, opět v nastavení přihrál rudým penaltu, pomocí níž domácí vyhráli a ligový triumf zpečetili. Trenér Trpišovský to nazval úletem. „Pokud jde hráč ve vápně do skluzu, musí si být stoprocentně jistý. Tohle byla nicneřešící situace, zbytečné,“ kritizoval Ogbův nesmyslný zákrok.

Ani jeho spoluhráči neodsoudili. „Igyho neviníme, je to super kluk a skvělý fotbalista, který má před sebou skvělou budoucnost,“ vyjádřil se kapitán Tomáš Holeš. Takové věci se ve fotbale prostě dějí, podrželi jsme Aihama, podržíme i jeho,“ vzpomenul na nešťastný zásah švédského kolegy.