Juniorské Nagano? Chci se předvést, říká tahoun hokejové dvacítky, která šokovala USA

Je mu teprve 18 let, ale přesto už zažil hodně. Letošek je pro něj obzvlášť významný a zároveň úspěšný. Dostal se na MS dospělých, kde pomohl českému týmu k bronzové medaili – prvnímu cennému kovu po 10 letech.

Pak prošel zdařile veledůležitým draftem NHL. Hovořilo se zprvu o Philadelphia Flyers, ale nakonec si ho na 6. místě vybrali ambiciózní Columbus Blue Jackets z metropolitní divize. Když na slavnosti v Montrealu políbil modrý dres, stal se zároveň nejvýše draftovaným českým obráncem za 22 let.

Teď bude bojovat o cenné medaile na MS juniorů v kanadském Edmontonu, kde je nejvytíženějším českým hráčem. Znovu však proti supersilné Kanadě, s níž už Češi jednou prohráli 1:5.

Mladík z Klatov postupuje dál strmě vzhůru, téměř přesně tak, jak mnozí odborníci předpovídali a hokejoví fanoušci doufali. Mimochodem Seznam Zprávy ho spolu s bývalým reprezentantem a dnes šéfem mládežnických akademií Pavlem Geffertem letos vybraly jako největší hokejový talent v projektu Sportovní talent roku.

V hokejové extralize poprvé nastoupil v šestnácti letech, už v předminulé sezoně byl vyhlášen nejlepším nováčkem ročníku. V kádru hokejové reprezentace debutoval, když mu ještě nebylo 17 let. Nikdo z českých hráčů to nedokázal dřív.

Ale nic není zadarmo, už zažil i horší chvíle. Nejprve zranění kyčle. Na konci minulého roku na MS do 20 let pak asi všem opravdu zatrnulo. Hned v úvodním utkání si totiž vážně poranil koleno a na tři měsíce vypadl ze hry. Naštěstí nepřízeň překonal a jak sám říká, vrátil se ještě silnější.

Mohutná postava, dobré bruslení i práce s hokejkou, tvrdé bránění, ale zároveň rychlý přechod do útoku a výborná střela. „Široká paleta dovedností z něj dělá smrtícího obránce nejen při hře dozadu, ale také v ofenzivě. Umí hrát tvrdě do těla, blokovat střely a být vysoce efektivní při ráně z první,“ hodnotí Jiříčka hokejový znalec Adam Sušovský.

„Dostal se na MS dospělých a to, že prošel draftem NHL na 6. místě a vzal si ho Columbus, je pro něj ta nejlepší varianta,“ predikuje Sušovský. „Tam totiž dostane nejvíc prostoru. V NHL záleží na týmu, do něhož přijdete. Třeba v Tampě, která letos prohrála až ve finále Stanley Cupu, je prostě vyšší konkurence. Columbus takový není, je na hraně play-off a to je pro Jiříčka obecně lepší pozice,“ dodává expert.

Foto: Ryan Remiorz, ČTK David Jiříček draftovaný právě Columbusem jako šestý v pořadí největších talentů NHL.

Navíc se v týmu z Ohia setká s českým matadorem Jakubem Voráčkem, což pro něj může být výhoda. Jackets ještě nikdy nic velkého nevyhráli a mají hlad. Nejvýš se zatím dostali v sezoně 2019/2020, kdy postoupili do druhého kola play-off. Ale asi největší kousek se jim podařil rok před tím, když v prvním kole doslova „spláchli“ vítěze Prezidentské trofeje předchozího ročníku, již zmíněnou Tampu Bay 4:0.

Teď do NHL, na farmu nebo jinam?

Až skončí MS jinorů, bez ohledu na výsledek nastane pro Davida Jiříčka další klíčové období. To další „nejdůležitější“.

Nejprve ho čeká přípravný kemp s Jackets a tam se ukáže, zda půjde rovnou do NHL, nebo dostane ještě nějaký čas pauzu na zesílení a otrkání na farmě nebo v jiné nižší soutěži. Právě nutnost zesílení zmínil šéf skautingu Jackets Ville Siren. „Ale to je to nejmenší. Pokud chcete zesílit, zesílíte,“ citoval finského experta klubu web Aktualne.cz. Také šéf Columbusu Jarmo Kekalainen naznačil, že za nejlepší možnost považuje nějaký čas na farmě.

Pavel Geffert má trochu jiný názor. „Úplně nejlepší je, když začne hrát hned v NHL, povedlo se to už spoustě hráčů. Začali tam takhle hrát hráči z Finska, Německa… Ale berte můj názor s rezervou, já NHL až tolik nesleduji.“

Český expert je však nekompromisní a Jiříčka nechválí za každou cenu. Všímá si i nedostatků. „Určitě na draftu je to krásné umístění. Ale když jsem se teď díval na některá utkání na MSJ v Edmontonu, abych byl upřímný, přijde mi, že hraje trochu lehkovážně. Je fajn, že si dovolí, ale někdy mi to přijde až moc riskantní. Je samozřejmě důležité, jak to má nastavené a co od něj chce i náš realizační tým. Ale na MS dospělých ve Finsku se mi líbil trochu víc.“