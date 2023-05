Boston skončil. Česká soupiska pro šampionát může zažít zemětřesení

Podle něj jsou ve hře i další důležité faktory. „Například velké evropské hřiště. Po 82 zápasech v základní části NHL na něj vůbec není snadné si přivyknout. Pak je tu časový posun. Když někdo vypadne v play off a čeká ho vzápětí devítihodinová změna, tak to také hraje roli. Je to mnohem jednoduší pro kluky, kteří už v Evropě začali hrát. To vím z vlastní zkušenosti.“