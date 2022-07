Jan Hirt: Pogačar velmi obtížně obhájí vítězství na Tour de France

Jan Hirt, který letos dojel 6. na Giru d´Italia a vyhrál tam královskou etapu, nám potvrdil, že zatím nemůže jméno nového týmu oznámit. Musí ho držet v tajnosti a bude to tým, který vše oznámí. Mluvili jsme spolu, když byl zrovna na tréninku. Dal si do ucha sluchátko a ochotně odpovídal zatímco šlapal do pedálů.

Kolik dnes jedete?

Teď mám 80 km a budu mít 120 km, to je taková běžná norma. Je to ale jiné než v Česku, protože v Andoře nejsou roviny. V Česku jedete průměrem 30 km/h, tady 25 km/h. Také vás brzdí nadmořská výška.

Jak zatím hodnotíte průběh Tour?

Má velmi zajímavý průběh, poprvé jsem třeba viděl Pogačara v krizi. Je to nakonec také jenom člověk. Bude mít nesmírně těžké závod zvrátit a zvítězit. Nějaké šance má, ale to by asi musel Dán Vingegaard „rupnout“. Když mu bude Pogačar jen nastupovat v kopcích na konci etap, tak na něj ztrátu téměř 2,5 minut nenajede. Musí zkusit něco dřív. Ale těch etap, už není moc. Dánovi bude vyhovovat jezdit mu v háku a držet se ho jako klíště. V časovce pak na něj může Slovinec něco najet, ale ne tolik, kolik potřebuje. Přibližně 1,5 minuty musí získat někde mimo časovku.

Nemůže Vingegaardovi chybět, že přišel o podporu týmových parťáků Kruijswijka a Rogliče, kteří kvůli zranění Tour opustili?

To určitě může ovlivnit situaci. Kdyby Dán někde na rovině mezi kopci ztratil kontakt s Pogačarem, tak pak bude mít problém, když k sobě nemá tahouny. Mohl by ztratit i hodně, ale platí, že se to musí stát dřív než na posledním kopci.

Je tam podle vás ještě někdo ve hře? Ineos a Geraint Thomas?

Nemyslím, že Thomas pojede o vítězství, protože Pogačar i Vingegaard jsou velmi kvalitní časovkáři. Pokud na ně Thomas něco najede v časovce, tak to nebude moc. Když skončí celkově třetí, může být rád. To je pro něj maximum, co může zajet. Nemyslím, že má v zásobě nějaké překvapení.

Nemrzí vás, že jste Tour nejel?

Vůbec ne. Užívám si léto a pořád platí, že mám radši Giro d´Italia.

Nechtěl byste si přeci jen Tour s novým týmem zopakovat?

Třeba ještě jednou, možná i vícekrát. Myslím, že se na ni podívám, ale platí, že to nebude můj nejoblíbenější závod.

Závody se teď jezdí hodně rychle, sám jste to zažil už na Giru, teď to pokračuje na Tour. Čím to je?

Prostě se závodí jiným stylem. Jezdí se celý den ostřeji. Začíná to v únicích, které se jedou od začátku rychle, jsou v nich silní cyklisté, kteří to umějí. A tak i peloton, který je pak pronásleduje, musí jet rychleji. Závodníci jsou silnější, vidíme všichni, že jezdí vyšší watty. Jejich výkonnost je větší. Líp se teď trénuje, líp regeneruje. A když je někdo dobrý, tak ho ostatní následují a vytahují se za ním.

Co ta vedra? Jak se dají přežít, máte vy nějaké fígle?

Já mám teplo celkem rád, nevadí mi a ani si nemusím dávat led za krk. Pro mne je mnohem lepší, když je teplo, než když prší a je zima. Nemusím řešit návleky, vezmu si kraťasy, dres a jedu.

Jak se připravujete na Vueltu? Už se blíží, startuje za měsíc…

Trénuji, i když nejsem tak dobře připraven jako před Girem. Ale snažit se budu. Jsem tu doma v Andoře i ve větší výšce, asi 1 800 m, což pomáhá. Ale před Girem jsem byl v Kolumbii ještě o 700 metrů výš.

Musí se dnes před třítýdenním „etapákem“ do těch výšek?

Dělá to skoro každý. Jen pár lidí ne, stará škola, která to nedělala nikdy. Ale drtivá většina ano. Tady v Andoře už kolem mne trénují i ženy, které jezdí World Tour, i junioři.

Opravdu si Vueltu nezkusíte na pořadí?

Na 90 % ne, jen kdyby se to samo nějak náhodou chytlo, tak ano. Ale nebudu na tom prostě tak jako kolem Gira.

Budete na Vueltě k ruce dalšímu silnému týmovému vrchaři Italovi Pozzovivovi?

Ještě nevím, na koho se pojede. Mým úkolem bude nějaký únik, pokusit se vyhrát etapu. Ale třeba mne do Španělska ani nevezmou. To nemáte nikdy jisté.

A jak se těšíte na nové působiště?

Těším samozřejmě, ale je to ještě daleko, teď mám jiné úkoly. Doufám, že po Vueltě pojedu na mistrovství světa a pak budou ještě nějaké „jednorázovky“.

Chcete dál zůstat v Andoře?