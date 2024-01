Kdo byla Melissa, výborná cyklistka, která zemřela pod autem svého muže

Co a proč se přesně stalo, zatím není zcela jasné. Rohan Dennis byl po incidentu v domovské Adelaide zatčen, vzápětí propuštěn na kauci a v březnu bude mít soud. Obviněn je z nedbalostního zavinění smrti nepřiměřenou a nebezpečnou jízdou ohrožující život. Vše nasvědčuje tomu, že do své ženy neúmyslně narazil autem, když jela na kole.

Sportovní svět je v šoku. Je to v krátké době druhý tragický případ ve špičkové cyklistice. Loni ke konci roku soud v USA obvinil z vraždy nadějné americké gravelové závodnice ženu, která na ni žárlila.

Dařilo se jí i na silnici, kde začala jezdit v týmu GreenEDGE–AIS. Hned v úvodním roce 2012 vyhrála prestižní etapový závod Tour of Chongming Island v Šanghaji. V roce 2015 získala vrchařský trikot na ženské Tour de France a mezi lety 2012 a 2014 vybojovala dvě stříbrné a jednu bronzovou s australským časovkářským týmem.

Poté, co odešla do sportovního důchodu, zaujala Melissa prohlášením hodnotícím vlastní kariéru. „Během posledních několika měsíců jsem pochopila, jak definovat svou kariéru. Ta by neměla být určena získanými medailemi nebo nasbíranými výsledky. Rozhodla jsem se definovat ji podle toho, čeho jsem dosáhla jako člověk, kde jsem byla, podle lidí, které jsem potkala, a podle standardu, jak jsem svou práci dělala. Dosáhla jsem všech cílů, které jsem v tomto ohledu chtěla dosáhnout na kole i mimo něj, jako člověk,“ řekla tehdy médiím.