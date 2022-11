Nike potrestal hvězdu NBA. Teď už to Irving přehnal, usoudil sponzor

Společnost Nike ukončila smluvní vztah s Kyriem Irvingem poté, co propagoval antisemitský dokument. Obuvnický gigant přicházel od roku 2014 s řadami sportovní obuvi s Irvingovým jménem, za což basketbalistovi Brooklyn Nets platil ročně 11 milionů dolarů (více než čtvrt miliardy korun). S tím je teď konec.

Dnes 30letý Irving je přesným příkladem toho, jak si úspěšný člověk může hloupě pokazit kariéru.

Kdyby se držel svého basketbalu a užíval si pěkných peněz, které vydělává, asi by udělal nejlíp. Jenže on se rozhodl, že bude afroamerickým influencerem bojujícím za práva černochů, že je bude provázet dnešním komplikovaným světem.

Ani to by mu nemohl nikdo vyčítat. Pokud by to dělal dobře a chytře.

Když Kyrie Irving začínal, vypadalo to na fantastickou kariéru. V roce 2012 byl vyhlášen nejlepším nováčkem NBA. V roce 2014 už vyhrál s týmem USA mistrovství světa a v NBA byl vyhlášen nejužitečnějším hráčem ligy. Za další dva roky s Cleveland Cavaliers nejlepší ligu světa vyhrál a k tomu si pověsil na krk zlatou olympijskou medaili v Riu de Janeiru. Mimoto se sedmkrát umístil v All Star týmu NBA.

Nevím. Opravdu nevím. Lidé by si měli dělat vlastní výzkum toho, v co sami chtějí věřit. Protože náš vzdělávací systém je chybný. Kyrie Irving k tomu, zda Země je, či není placatá

V této úspěšné době – někdy v roce 2017 – se rozhodl, že začne vynikat nejen v basketbalu. A rozjel to ve velkém stylu.

V únoru onoho roku v jednom podcastu prohlásil, že Země je placatá. Vyvolalo to docela humbuk, a asi proto v dalším rozhovoru šlápl na brzdu. Už jen povzbuzoval lidi, aby si na toto téma dělali vlastní výzkum. Načež v září úplně obrátil s tím, že ho vlastně média špatně pochopila, když prý žertoval.

Jenže nežertoval.

Za čas v dalším interview na otázku, zda připouští, že svět může být kulatý, odpověděl: „Nevím. Opravdu nevím. Lidé by si měli dělat vlastní výzkum toho, v co sami chtějí věřit.“ Proč? „Protože náš vzdělávací systém je chybný,“ zdůraznil slavný basketbalista.

Milovník konspirací

V květnu 2011, to mu bylo 19 let, slíbil svému otci, že do pěti let dokončí bakalářský titul na prestižní soukromé univerzitě Duke v Severní Karolíně. Jenže slib nesplnil. Vymluvil se na to, že své plány odkládá, a prohlásil neurčitě, že až odejde z basketbalu, zaměří se na další krok svého života.

Nějaký čas ho ještě média vařila v placaté Zemi. Jenže Irving se mezitím zamiloval i do dalších konspiračních teorií. Například do té, že John F. Kennedy byl zabit, protože chtěl prý ukončit kartel velkých bank.

Pak mu jako na zavolanou přistála na talíři pandemie covidu-19. Nejprve hodně váhal s vakcínou a potom vytáhl na sociálních sítích těžký kalibr. Sdílel a dál šířil příspěvky konspirátorů, kteří tvrdili, že jakési tajné společnosti implantují pomocí vakcín černochům do těla mikročipy, jež je mají napojit na počítač sloužící samotnému Satanovi. Tato dezinformační kampaň kolem vakcíny Moderna se mimochodem rozšířila do mnoha šaten a skupinových chatů NBA.

Ani ne před dvěma měsíci pak Irving sdílel video krajně pravicového konspirátora a tvůrce kampaně a webových stránek InfoWars Alexe Jonese. Ten na něm propaguje konspirační teorii Nového světového řádu a tvrdí, že establishment chce utlačovat veřejnost záměrným vypouštěním virů.

Suspendace Nets a pak zasáhl Nike

To mimochodem vytočilo doběla bývalého slavného basketbalistu Kareema Abdula-Jabbara, který označil Jonese za jednu z nejopovrženíhodnějších lidských bytostí a Irvinga tvrdě zkritizoval.

Kyrie Irving by tohle všechno asi ještě ustál, jenže přišla jeho poslední eskapáda. Zveřejnil totiž odkaz na dokument „Hebrews to Negroes: Wake Up Black America“, film, který obsahuje silně antisemitský materiál. Když to hodně zjednodušíme, Židé v něm prostě vědomě škodí Afroameričanům.

„Jsme hluboce zarmouceni a zklamáni situací a jejím dopadem na všechny. V Nike jsme proti nenávistným projevům a odsuzujeme jakoukoli formu antisemitismu,“ uvedl obuvnický gigant.

Rozhodnutí Nike přišlo den poté, co Nets suspendovali Irvinga nejméně na pět zápasů. Komisař NBA Adam Silver řekl, že chce od Irvinga omluvu.

Ten nejprve hájil své právo zveřejňovat, co chce, a pak odmítl dát přímou odpověď na otázku, zda má antisemitské přesvědčení. Poté, co jej Nets suspendovali, však zveřejnil na Instagramu omluvu: „Všem vám, židovským rodinám a komunitám, které jsou poškozeny a ovlivněny mým příspěvkem, je mi hluboce líto, že jsem způsobil bolest, a omlouvám se.“ Zpočátku prý reagoval z emocí na to, že ho nespravedlivě označili za antisemitu, místo toho, aby se soustředil na napravení vztahů s židovskými komunitami.

Mimochodem, Irving se za necelé dva týdny stal druhou prominentní celebritou, která kvůli antisemitské invektivě přišla o supersmlouvu s obuvnickou firmou. Tím prvním je Ye neboli Kanye West, kterému koncem minulého měsíce pozastavil smlouvu Adidas.

Abychom byli úplně spravedliví – kdyby si to Irving trochu srovnal v hlavě, mohl by být i docela zajímavý chlapík. Rád prý čte, zpívá, tančí a hraje na barytonsaxofon. Ne každý ví, že se narodil v Austrálii, kde hrál jeho otec basketbal, a že má po matce částečně indiánskou krev kmene Dakotů. Sám je také aktivní v ochraně vodních zdrojů v rezervaci indiánů Siouxů Standing Rock před znečištěním ropovodem. Irving poskytuje Dakotům i finanční dary a před každou hrou prý podle zvyku indiánů pálí svazeček šalvěje.

V roce 2020 daroval dům rodině George Floyda, kterého zabila policie, a věnoval 1,5 milionu dolarů, aby pomohl hráčkám WNBA, jež se během pandemie covidu-19 rozhodly nehrát. Loni pak financoval vybudování solárního vodního centra v Pákistánu.