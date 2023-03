Případ potrestané cyklistky. Proč se při závodě chovala jako diabetik

Případ cyklistky Kristen Faulknerové ukazuje, na jak tenkou hranu se vrcholový sport kvůli honbě za špičkovými výkony dostává.

Co se stalo? Během sólového úniku v druhé části závodu Strade Bianche televizní kamery zachytily Faulknerovou s diskovitým předmětem na paži. Později přiznala, že to byl kontinuální monitor glukózy (CGM), zařízení, které Mezinárodní cyklistická unie (UCI) zakázala používat v soutěžích v roce 2021. Ačkoli se Američanka podle cyclingnews.com a dalších odborných webů ohrazovala, že nic neporušila a nebyla nijak zvýhodněna, UCI ji suspendovala a zbavila třetího místa.

V technických předpisech UCI uvádí, že zařízení, která zachycují jiná fyziologická data, včetně jakýchkoli metabolických hodnot, jako je glukóza nebo laktát, nejsou v závodech povolena.

Ihned si asi řeknete, že se Američanka musela zbláznit, když protestuje proti něčemu, co je dané tak jasně. Jenže to má zásadní háček.

Faulknerová totiž po závodě vydala prohlášení, ve kterém zdůraznila, že během závodu ani po něm nebyly z jejího přístroje, který společnost Supersapiens poskytuje Faulknerové a velké části profesionálního pelotonu, přenášeny žádné údaje.

Hned vás napadne spousta otázek. Proč Faulknerová vůbec přístroj používala? A proč ho neodstranila? Proč jej týmy používají? A proč je zakázaný?

Podívejme se nejprve na to, jak kontinuální monitory glukózy Supersapiens fungují.

Existuje několik výrobců těchto přístrojů, ale ten nejvíce zaměřený na sportovní výkon, který použila i Faulknerová, pochází od americké značky Supersapiens. Asi už tušíte, že využívá technologii kontinuálního monitoru glukózy, který lékařská společnost Abbott vytvořila pro diabetiky.

Chcete-li jej použít, přiložíte monitor pomocí aplikátoru na nadloktí. Tenká jehla přitom otevře otvor v kůži, kterým se protlačí vlákno o tloušťce vlasu. Jehla se pak zasune do aplikátoru a vlákno zůstane na místě. Viditelná zůstává jen plastová záplata ve tvaru 3 mm silného disku, ve které jsou umístěny všechny obvody, baterie, čip NFC, Bluetooth, integrovaná paměť… Záplata se přilepí na kůži a tím drží vlákno na místě.

Je to většinou bezbolestné, ale je i možné zachytit nerv, což může být „nepohodlné“ i několik dní.

Nutná je aktivace

Jakmile je senzor zaveden, musí být aktivován v aplikaci. Vydrží dva týdny, pravděpodobně kvůli životnosti baterie či z hygienických důvodů. Po vypršení této doby se sám uzamkne. Před aktivací a pak i na konci dvou týdnů senzor v podstatě spí. Neshromažďuje data, i když byl aplikován na paži.

Důležité je, že během dvoutýdenního „bdělého“ období kontinuální monitor glukózy nepřetržitě shromažďuje data ze senzoru vlákna na paži. Co s těmito daty udělá, závisí na tom, zda je aktuálně připojen k chytrému telefonu nebo cyklopočítači.

Pokud není připojen k žádnému externímu zařízení, ukládá data, která zachytí, do své integrované paměti, kde je přibližně dost paměti na osm hodin dat. Uživatel pak může použít integrovaný NFC čip k pozdějšímu přenosu těchto dat do smartphonu. Pokud je monitor připojen k nějakému zařízení, například ke smartphonu nebo cyklopočítači, přenáší do uvedeného zařízení data v reálném čase.

Faulknerová tvrdí, že během závodu zařízení „spalo“. „Během závodu ani po něm nebyla přenášena žádná data. Myslela jsem, že bych mohla závodit se svým zařízením, pokud by nezaznamenávalo žádná data, protože tím nevzniká žádná výkonnostní výhoda. UCI však zastává pozici, že samotné nošení disku, i když nedochází k přenosu dat a žádné výhodě, stačí k tomu, aby mě diskvalifikovali.“

Za pozornost stojí, že cyklopočítače týmu Faulknerové Jayco-AlUla jsou označeny jako Giant (významný výrobce kol) a dodává je firma Stages. Co to znamená? I kdyby se závodnice snažila získat údaje o glykémii v reálném čase, mezi Stages a Supersapiens neexistuje žádná integrace, takže by to bylo nemožné. To bohužel zcela nevyvrací možnost, že počítač sbíral a ukládal data pro pozdější analýzu nebo je přenášel do jiného zařízení, které mohla mít Faulknerová při sobě.

Na základě jejího prohlášení by se mohlo zdát, že senzor „aplikovala“, ale ještě ho v aplikaci „neaktivovala“. Může se to sice jevit jako neobvyklé, ale nelze to vyloučit. Jenže Američanka to prostě nemůže dokázat.

Prý se vlastně nic nestalo

Sledujte s námi další argumentaci závodnice. „Stala jsem se náhradnicí pro Strade Bianche na poslední chvíli, takže při aplikaci přístroje jsem nevěděla, že budu závodit,“ uvedla na Twitteru. „Před závodem jsem se ještě raději zeptala důvěryhodného zaměstnance mého týmu, jestli bych to mohla nosit. Řekl ano, protože to nevysílalo žádná data. Nebyla jsem jediná, kdo byl ohledně pravidla zmatený.“

Naneštěstí pro ni se však znění pravidla UCI soustředí na čisté nošení či používání zařízení, které zachycuje data, nikoli konkrétně na samotné zachycování dat. To je samozřejmě pochopitelné, protože nelze kontrolovat, zda závodník má aplikaci spuštěnou, či nikoli.

Mnohé napadne, že Faulknerová měla prostě odstranit zařízení, aby se vyhnula jakémukoli riziku. Jenže i to má háček.

Kontinuální monitory glukózy jsou drahé. Jakmile jsou senzory aplikovány, nelze je odstranit a znovu použít. A každý stojí 75 EUR. Vzhledem k tomu, že Supersapiens již dříve nabídla, že celému pelotonu dodá zařízení zdarma, je nepravděpodobné, že by právě toto byl primární faktor rozhodnutí. I tak ale plýtvání sponzorským produktem může být něčím, čemu se chtěla Faulknerová vyhnout.

Za druhé, a pravděpodobně ještě důležitější faktor je, že to bylo poslední zařízení, které měla k dispozici. Sama uvedla: „Je obtížné poslat je z USA do Španělska. Zůstal mi jen jeden a nechtěla jsem plýtvat,“ vysvětlila v samostatném tweetu.

Proč je zařízení pro sportovce důležité

Kontinuální glukometry byly původně navrženy pro diabetiky, pro něž může příliš nízká hladina cukru v krvi znamenat ohrožení života. Zakladatel společnosti Supersapiens Phil Southerland, sám diabetik, během vlastní sportovní kariéry používal různé technologie monitorování glukózy. Zjistil přitom, že při pečlivém sledování glukózy může podávat výkony jako každý jiný sportovec. Později použil technologii CGM při práci s Team Type 2, profesionálním týmem složeným z diabetických cyklistů, který je nyní známý jako Team Novo Nordisk.

Vzhledem k tomu, že glukóza je jednoduše řečeno palivem pro lidské svaly, Southerland pochopil možnost využití dat k podpoře sportovního výkonu i pro nediabetiky.

Trenéři a sportovci mohou sledováním vlivu stravy na hladiny glukózy optimalizovat výživové strategie pro profesionální sportovce, aby jim zajistili konstantní optimální hladinu glukózy. Při správném využití by mělo přijít zlepšení výkonu díky lepší optimalizaci tréninků, rychlejší regeneraci atd.

Dlouhodobá nižší hladina glukózy je problém, který postihuje jak cyklisty, tak cyklistky, zejména ty špičkové, u nichž je hmotnost úzce svázána s výkonem. Zvláště ženy jsou náchylnější kvůli větším výkyvům hladiny glukózy vzniklým při menstruaci.

Zařízení CGM je samozřejmě pouze nástroj, jako je měřič výkonu nebo monitor srdečního tepu. Neposkytuje naprosto přesný obraz, ale poskytuje další dílek do skládačky zdraví a výkonu sportovce.

Proč by to bylo výhodné při závodě

Pokud by to bylo legální, data o glykémii v reálném čase při závodě by mohla dát jezdci představu o tom, jak správně má „natankováno“ v okamžiku klíčové části závodu.

Například - vidět nízkou hladinu glukózy na cyklopočítači by mohlo jezdce informovat, aby například neriskoval dlouhý nástup a pokus únik před cílem, nebo aby co nejrychleji doplnil „palivo“. Naopak, když uvidí konstantní úroveň glukózy během závodu, může ho to informovat, že úspěšně dodržuje předem naplánovanou výživovou strategii a může se tedy pustit do naprosto vrcholného výkonu.

Hodnotu by měla i analýza dat po jízdě. Kdyby se jezdec pokusil o útok na velkou vzdálenost, ale před cílem mu došly síly, pak by trenéři pochopili, zda to bylo kvůli nedostatku paliva nebo něčemu jinému, třeba nastupující nemoci.

Proč jsou přístroje zakázány?

V době oznámení, že monitory budou zakázány, generální ředitel stáje EF Education-EasyPost Jonathan Vaughters vtipkoval, že pokud lidi z UCI něco nemohou pochopit, zakážou to.

Jenže právě před chvílí jsme si zdůvodnili, že CGM mohou i při závodě hrát důležitou podpůrnou roli. Odborník pro inovace při UCI Mick Rogers nabídl některé argumenty, včetně obav o osobní data, finanční dostupnost a především rostoucí vliv technologií na lidské závody.

„Fanoušci nechtějí vidět formuli 1 v cyklistických závodech, chtějí překvapení, nepředvídatelnost,“ řekl Rogers Cycling Weekly. „Cítíme, že vkládání tak silných informací do rukou mladších jezdců odebírá dovednost – rozhodnout se, kdy potřebujete jíst… Neměl by to být automatizovaný proces, kde každé rozhodnutí probíhá díky technologiím.“

Southerland ze společnosti Supersapiens mezitím řekl, že nechce, aby jeho produkt byl pro jeden tým výhodou proti jinému. A proto nabídl, že společnost ráda zdarma dodá zařízení všem týmům. Pokud je známo, oficiálně se to nestalo, ale dnes není mnoho týmů WorldTour, které by tuto technologii při tréninku nepoužívaly.

Měla být tedy Faulknerová potrestána? Podle litery zákona ano. Jak již bylo zmíněno výše, znění předpisů UCI znamená, že pouhým nošením zařízení, ať už přenášelo data nebo ne, porušila dotyčné pravidlo. Navíc nelze dokázat, že mluvila pravdu.

Podle UCI výjimky mohou být omezeny na konkrétní závody a jezdce nebo týmy. To se týká především jezdců s diabetem, kteří mají povoleno při závodech nosit CGM. Faulknerová ale žádost o výjimku nepředložila.

Supersapiens v reakci na Faulknerův trest vyslovila požadavek, aby UCI začala vnímat CGM a Supersapiens jako nástroj pro sportovce k ochraně těla, ne jako nějaký druh zařízení pro zvýšení výkonu.