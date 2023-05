French Open nasadilo umělou inteligenci k ochraně hráčů

Podle BBC tým lingvistů Bodyguardu vytvořil slovní vzory, které lze aktualizovat v reálném čase, aby to pomohlo odfiltrovat urážlivé komentáře. „Cílem je nenechat nic proklouznout po síti, ale zároveň pohlídat, aby nešlo o cenzuru,“ vysvětlila společnost.

Jednou z hráček, které se přihlásily do programu Bodyguard, je i světová jednička a obhájce titulu Iga Swiateková. „Po turnajích jsem měla takový rituál, že jsem se šla podívat, co si lidé myslí o mých zápasech. Ale teď jsem s tím přestala. Měla jsem, nevím, asi dva turnaje, jeden jsem vyhrála, druhý byla ve finále. Šla jsem se kouknout na sociální sítě, ale tam jsem zjistila, že lidé byli nešťastní, protože po loňském roce si mysleli, že bych měla vyhrát všechno, nebo že se zhoršuji, protože pořád nevyhrávám. Trochu mě to frustrovalo a uvědomila jsem si, že nemá smysl číst všechny ty věci.“