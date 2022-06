Z Kvitové jde před Wimbledonem strach. Blíží se něco velkého, řekla

Nahoru, dolů, nahoru, dolů… Tak trochu vypadá celá kariéra Petry Kvitové.

32letá hráčka, která dnes v poledne vstoupí zápasem prvního kola do Wimbledonu, se přitom nemá za co stydět. Dohromady osm let se držela v první desítce žebříčku WTA a dvakrát v Londýně zvedla nad hlavu vítěznou mísu. Jenže to bylo už hodně dávno, v roce 2011 a pak 2014.

Do finále grandslamu se prodrala naposledy v roce 2019 na Australian Open, kde padla s Naomi Ósakaovou. V semifinále byla naposledy o rok později na French Open.

Loňský rok patřil k nejhorším v celé její kariéře. Vyhrála jediný turnaj, rok předtím dokonce žádný, ale aspoň postupovala do dalších kol na grandslamech.

Teď už vím, kolik procent bylo proti mně, abych znovu hrála. Jsem opravdu ráda, že mi to lékař neřekl. Bylo to jen pět procent. Takže… jsem velmi šťastná, že jsem těch pět procent proměnila v život a hraní. Petra Kvitová

Žena s odzbrojujícím úsměvem vydělala tenisem skoro 34 milionů dolarů (téměř 800 milionů korun). Zdá se, že stále ještě má hlad po vítězstvích i když si už v duchu plánuje kvalitní salon krásy (je ambasadorkou francouzské kosmetické firmy L'Occitane en Provence). A časem i rodinu.

Bůh ví, jak by se její kariéra ubírala, kdyby se nestal ten osudný okamžik v prosinci 2016, kdy jí těžce poranil ruku lupič v jejím prostějovském bytě. Vůbec se už nemusela vrátit, ale vrátila. Dokonce dřív, než se čekalo. Možná právě to je ten největší kousek její kariéry. Že znovu dokázala vyhrávat – dohromady od zranění to bylo 10 turnajů.

„Teď už vím, kolik procent bylo proti mně, abych znovu hrála,“ řekla před časem Kvitová. „Jsem opravdu ráda, že mi to lékař neřekl. Bylo to jen pět procent. Takže… jsem velmi šťastná, že jsem těch pět procent proměnila v život a hraní.“

Těch pět a půl roku od té doby ale bylo jako na houpačce. Pojďme se na ně podívat.

Ruka se Petře po skvělé operaci odborníků ve Vysokém nad Jizerou hojila až zázračně rychle. Koncem května 2017 oznámila svůj návrat na French Open. Nikdo nic nečekal a ona vyhrála „aspoň“ v prvním kole.

Umění povstat z popela

Pak se nečekaně rozjela na Birmingham Classic, kde ve finále porazila Ashleigh Bartyovou a získala 20. turnaj v kariéře. Ve Wimbledonu to bylo nic moc, ale prodrala se až do čtvrtfinále US Open. Po výhře nad Garbiñe Muguruzaovou zaznamenala desáté čtvrtfinále grandslamového turnaje.

Statistiky ono zranění ovšem poznamenalo hodně. Poprvé od roku 2010 nezískala během sezony titul na významném turnaji. Nekvalifikovala se na WTA Elite Trophy, kde byla obhájkyní titulu, a poprvé od ledna 2011 vypadla i z top 20. Rok zakončila jako světová 29. Normálně by to bylo k vzteku, ale pro Petru to znamenalo vítězství.

Hned v roce 2018 Kvitová doslova povstala z popela. Ačkoli nevyhrála žádný grandslam, získala na okruhu WTA pět titulů a vrátila se po téměř třech letech do top 5. V srpnu v Cincinnati pak porazila Serenu Williamsovou, Kristinu Mladenovicovou, Elise Mertensovou a probojovala se do semifinále. Sezonu zakončila na 7. místě, což bylo její první umístění v top 10 od roku 2015.

Rok 2019 začal výborně. Nejprve druhý titul v Sydney, vzápětí postup až do finále Australian Open, prvního grandslamového finále od roku 2014 a prvního mimo Wimbledon. Bylo to o fous, s Naomi Ósakaovou prohrála až po těžké třísetové bitvě a poprvé od června 2015 se vrátila na pozici světové dvojky.

Od té chvíle až dodnes ale prožívala jedno velké vlnobití. Lepší chvíle střídala různá zranění rukou a nohou a bylo to znát na výsledcích. Na chvíli vystoupala, ale pak se zase propadla. Pořád dokola.

V roce 2020 zažila ještě jakousi grandslamovou renesanci. Sice ani jednou nevyhrála, ale na Australian Open šla až do čtvrtfinále. Pak postoupila do 4. kola na US Open a hned poté až do semifinále French Open. Poprvé od roku 2012 se tak dostala do více grandslamových čtvrtfinále v sezoně, což ji po devíti měsících zaručilo návrat do top 10 – skončila osmá.

Po prohře ve druhém kole Australian Open 2021 zvítězila v Dauhá. 28. titul v kariéře přinesl potěšující mezník – Kvitová vyhrála tituly během tří desetiletí (od prvního titulu v kariéře v Hobartu v lednu 2009). Stala se první hráčkou narozenou v 90. letech, které se to podařilo. Jenomže hned v Dubaji následující týden musela odstoupit kvůli zranění stehna. Sezonu skončila na 17. místě.

Letošní rok začal snad nejhůř v její kariéře. Šňůra špatných výsledků Kvitové přinesla pád na 12leté minimum žebříčku, až na 34. místo. Všechno se obrátilo ale před pár dny ve zmíněném Eastbourne, kde získala 29. titul kariéry.

Mají se soupeřky bát? Asi ano. Kvitová po vítězství v Eastbourne v rozhovoru pro WTA Insider řekla, že „titul znamená, že se blíží něco velkého“.

Je známá pestrou hrou a rychlými a dobře umístěnými podáními. Díky agresivnímu stylu hodně rizikové hry ale produkuje v zápasech vysoký počet nevynucených chyb. Pohyb je další slabinou její hry stejně jako nedůslednost a netrpělivost. Když je však v nejlepší formě, dokáže být extrémně nebezpečná.