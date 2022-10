To muselo bolet. Video ukazuje, jak hráč skolil aktivistu-narušitele

Zápas nejvyšší profesionální ligy amerického fotbalu ve Spojených státech amerických pozastavil vpád ekologického aktivisty na hřiště. Narušitel měl v ruce dýmovnici a pokusil se přeběhnout přes celé hřiště. Včasná reakce jednoho z hráčů mu to však překazila.

„Jen jsem viděl někoho běžet na hřišti a (vypadalo to), že neměl být na hřišti,“ řekl Wagner v rozhovoru s novináři, kteří se ho ptali na incident. „Viděl jsem, že ochranka má malý problém, tak jsem jim pomohl,“ dodal v rozhovoru, z něhož citoval deník The Guardian. Sportovec si vysloužil pochvalné reakce příznivců na sociálních sítích.

Aktivista patří ke skupině Direct Action Everywhere, která v roce 2017 pronikla do masozávodu Circle Four Farms v Utahu a unesla dvě selata, aby je zachránila před porážkou.