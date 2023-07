Diagnóza: Virtuální realita a umělá inteligence. Konec světa, jak ho známe

Výše uvedené věty zní jak z druhořadého science fiction filmu. Jenže opak bude nejspíš pravdou. Jeden z gigantů současného digitálního věku investuje do rozvoje virtuálního světa miliardy dolarů a na konci těchto obřích investic nepochybně cosi bude. Jak dobře to bude fungovat, je samozřejmě ve hvězdách, ale je nanejvýš pravděpodobné, že život, jak ho v současné podobě známe, se většině z nás změní.

Ať už budeme mít na hlavě brýle, helmu, anebo se budeme pouze dívat do počítače, ocitneme se pomocí virtuální reality kdesi zcela jinde. Potápěči si dokážou představit, co to znamená. Ponoří se a plavou v tichém světě, jehož jedinečnost je pro ně fascinující a… až nečekaně návyková.

A bez ohledu na to, co všechno ve virtuálním světě budeme moci dělat, část z nás tam bude chodit pro radu se svým zdravotním stavem, někteří se budou účastnit nejrůznějších vzdělávacích kurzů, školní výuky nebo se tam budou setkávat s přáteli.

Jinými slovy, pokud nezachytíme současné změny, pak nám hrozí, že se do světové špičky, a to ať už v jakémkoliv oboru, zřejmě nepodíváme. Svět se rozdělí na ty, kteří budou spolu s technologickými giganty vytvářet, a pokud ne, tak aspoň využívat účinnější prostředí pro výuku, tvorbu, kreativní myšlení i zábavu, a na ty, kteří slovy Jana Nerudy zůstanou „stát opodál“.

Digitální věk zřejmě vstupuje do své další fáze, v níž nás zavede do virtuálního světa a radit nám v něm bude „přítel na telefonu“ zvaný umělá inteligence, který toho o světě bude vědět mnohem více než my sami. Nevěřím, že regulátoři budou schopni zabránit jeho živelnému rozvoji. O to naléhavější je, abychom si těchto trendů byli vědomi.