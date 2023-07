Čtenáři popisují, jak snadné je prodělat při platbě v cizině

Redakce Seznam Zpráv vybrala do Fóra čtenářů nejzajímavější názory z diskuze u článku o úskalích, která mohou provázet platby v cizině.

Karel Žahour: Opravdu jsem takto občas přišel o nějaké to procento ze svých úspor. Někdy se mi stávalo, že se mě obsluha zeptala, v jaké měně chci zaplatit, samozřejmě jsem vždy odpověděl, že v jejich měně. Ale i přesto si má domácí banka něco nechala. Ale že se mi na displeji platebního terminálu ukáže, jak chci platit, to jsem opravdu nevěděl a tak jsem o nějaké to procento přišel dvakrát. Proto jsem toto už vyřešil jednou pro vždy, tedy alespoň do doby, dokud se bude moci platit hotovými penězi. Prostě peníze si beru s sebou a už dopředu vím, kolik mě co bude stát. Škoda jen, že pokud platím kartou přes internet, tak při takové platbě s dvakrát sraženým poplatkem se nevyhnu.

Martin Růžička: Znám to. Vím o tom. A stejně mě takhle v Polsku v bankomatu napálili. Většinou je nabídka napsaná tak nejasně a v cizím jazyce, že vlastně nevíte, kterou volbou (ANO/NE) odmítnout DCC. Jsou to zloději, tedy tu zlodějnu mají dost zmáknutou a aby vás napálili, se opravdu snaží. Ale nenechte se mýlit, když přijedou k nám ze zahraničí a vybírají v tuzemsku, někteří obchodníci a některé bankomaty také takhle umí okrádat. Člověk si to ani neuvědomí, protože jako platič v korunách není cílem těchto zlodějů, ale je (nebo nedávno určitě bývala) to i v Česku naprosto běžná zlodějská praktika.

Zdenek Číž: Ano, je potřeba si zjistit předem. Například v Polsku platím ve zlotých (na terminálu PZ) a ne v korunách (tlačítko CZK), rozdíl činí až 0,8 Kč na zlotý.

Zdeněk Jakl: Při mé třetí návštěvě Šrí Lanky se mi stalo, že mi bankomaty odmítaly vydat hotovost, ačkoli dříve to bylo bez problémů. Pak jsem narazil na portugalsko-belgický pár, který tam žil už několik let, a ti lidé mi vysvětlili, že musím použít bankomaty zahraničních bank. Šrílanské banky se totiž staly obětí podvodného vybírání peněz na zkopírované karty, což tam před lety prováděla jakási bulharská mafie. Proto místní banky znemožnily vydávání peněz na zahraniční platební karty. Dobrým opatřením je také změna PIN hned po každé transakci v cizině, zejména v cizině exotické. Je to trochu uživatelsky nekomfortní, ale velmi účinné pro zajištění bezpečnosti peněz na vašem účtu.

Jan Rosol: Také jsem, frajer, platil v Chorvatsku kreditkou. Pak jsem zíral, co to stálo.

Zuzana Svobodová: V cizině z bankomatu nevybírám. Vozím menší hotovost na drobné výdaje a vše ostatní platím debetní kartou. Malou částku zkusím v korunách a pak v měně navštíveného státu. Zkontroluji ve smart bance, co je výhodnější, a podle toho platím.

Štěpán Pecina: Rada nedávat kartu z ruky je dobrá, ale ne vždy jde aplikovat. Např. v amerických restauracích je běžné, že si kartu odnesou do zázemí, projedou terminálem a přinesou vám ji zpět i s účtem. Není vzácností, že si pak na vaši kartu za týden někdo něco koupí v marketu. Tady pomůže stanovení limitu, držení nízké částky na účtu, nebo zapínání/vypínání karty.