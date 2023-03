„Hej, XRAI“, o čem se to mluví? Veletrh mobilů ukázal, jak mohou hluší vidět řeč

Na světovém veletrhu mobilních technologií Mobile World Congress (MWC) v Barceloně se ani tento rok nepředstavovaly pouze nové chytré telefony a notebooky.

Došlo i na další přenosná zařízení vylepšující každodenní život člověka, a i tentokrát začínající startupy cílily právě na zdraví. Malý biosensor od jihokorejské firmy Meezo třeba umí sledovat teplotu, dechovou aktivitu nebo i detekovat tep člověka a rozlišit až 17 typů srdeční arytmie. Stačí ho pouze jednoduše přilepit k hruď, a data o své fyziologii pak už jen sledovat na mobilu.

„Samotné zařízení má algoritmus, který detekuje arytmie, srdeční tep nebo frekvenci dýchání. A potom skrze program analyzujeme data v reálném čase a posíláme je na cloud, takže doktoři pak mohou monitorovat pacienty i dálkově,“ vysvětluje Junhyun Park, hlavní inženýr asijského podniku.

Lékařský personál může pomocí tohoto systému monitorovat i 700 pacientů naráz. V současnosti ho testují nemocnice v Jižní Koreji. Stav jejich hospitalizovaných by přitom ale mohly sledovat i doktoři v úplně jiné zemi.

„Není tu opravdu žádné omezení. Můžete být v jiném státě anebo na opačné straně Země. Mohou vaše data sdílet přes internet a doktoři nebo sestry je mohou sledovat kdekoli, pokud mají přístup k internetu,“ doplňuje jihokorejský vynálezce.

Děti beze strachu z nemocnic. Pomůže virtuální kamarádka

Další vylepšovák představený na MWC v Barceloně cílí na ty nejmenší pacienty. Jde o jednoduchý lepenkový headset s chytrým telefonem a aplikací, který provádí děti ve virtuální realitě nemocnicí a připraví je na ošetření a léčbu. Vybrané procesy jim v ní ukazuje postavička jménem Nixi, která odpovídá i na jejich případné otázky.

„Většinou se bojí odloučení od rodičů a toho, že půjdou do neznámé místnosti, takže ukázat jim, co se bude dít, a ukázat jim prostředí nemocnice, je dost nápomocné a užitečné už i jen kvůli informování, to je to, co potřebují,“ vysvětluje Tomas Lobez, CEO startupu Nixi for Children.

Nixi už dnes používají některé nemocnice ve Španělsku a Chile, a letos by se měly přidat i dvě nemocnice v USA. Startup přímo z Barcelony přitom musel kvůli aplikaci zařízení projít i přes klinické testy, aby vyloučil riziko vzniku úzkostlivých stavů u dětí jen ze samotného používání virtuální reality.

„Všichni pacienti z VR skupiny byli pod prahem úrovně úzkosti, který je stanovený u 30 bodů ze 100. A většina z pacientů bez VR byla nad tímto limitem,“ ukázal přínos zařízení šéf firmy.

Neslyšící pomocí AR a AI uvidí titulky toho, co říkáte

A headsetem chtěla zaujmout také americká firma XRAI, která svůj název kreativně odvodila od anglického slova pro rentgen. Její skutečně už brýle, nikoli jen krabice s mobilem, totiž pracují s takzvanou rozšířenou realitou (AR), takže umožňují uživateli vidět jeho okolí, ale promítají mu do něj různé animované objekty – v tomto případě textovou verzi toho, co říkají lidé blízko něj. Doslova tak podle firmy jako rentgen vidí skrz, jenom ne tkáň, ale konverzace. Sloužit mají totiž hlavně pro neslyšící.

„Neslyšící lidé nám říkali, že to může být neuvěřitelně izolující, když jste obklopení rodinou nebo přáteli nebo lidmi v pracovním prostředí, ale nemůžete se plně zapojit do konverzace, protože nezvládáte zaznamenat vše, co se děje,“ vysvětluje CEO startupu Dan Scarfe.

„S technologií, jako je tato, zvládneme poskytnout tyto informace o kontextu a také jim doopravdy umožníme vidět, co lidé říkají, hned napoprvé,“ dodává.

Audiozáznam headset pracuje na cloudu, ale firma už pracuje i na off-line verzi přepisu. A s rychlejší schopností transkripce podle ní může pomoci rozšíření pokrytí 5G. Zatím největší výzvou prý bylo uplatnění headsetu v rušném prostředí. To však pomohly vyřešit poslední modely lepších mikrofonů, které už dokážou hluk do velké míry odstínit.

„Můžete si s kýmkoli povídat a titulky mu budou doslova naskakovat hned vedle jeho obličeje,“ popisuje fungování zařízení Scarfe.

Co teď ale může řady uživatelů XRAI rozšířit asi vůbec nejvíc, to je boom okolo umělé inteligence a hlavně chatovacího AI robota ChatGPT. S jeho mateřskou firmou OpenAI totiž spolupracuje už od loňského léta, a tak i toto rozšíření do svého vynálezu zařadila. Kromě jiného s ním tak lze třeba i zobrazit a vyhledávat v textu už dřívějších konverzací.

„Lidé se mohou ptát na otázky jako například obecné znalosti či návody nebo cokoli, co mají rádi, nebo se mohou opravdu ptát i na jejich vlastní konverzace. Jako takhle: ‚Hej, XRAI, můžeš prosím shrnout tuto konverzaci?‘ nebo: ‚Hej, Xrai, jak se jmenuje to město, o kterém jsme teď mluvili?‘ doplňuje ředitel startupu.

Startupy vyrazily na MWC ukořistit co nejvíc ze stovek miliard od investorů

Těchto pár ukázek je ale jen zrnkem ve stovkách technologických vychytávek, které se na veletrhu mobilů v Barceloně ukázaly. Pro více než 263 startupů ze 35 různých zemí byla na akci už podeváté přímo vyhrazená sekce 4YFN, čili 4 Years From Now, sdružující investory hledající právě slibné začínající firmy.

Letos se takto sešlo přes 950 investorů, kteří disponovali fondy v objemu 38 miliard eur, tedy skoro 900 miliard korun. Zajistit si investici ale nikdy podle šéfa startupové scény nebylo těžší než letos. Pandemie totiž podnikání významně změnila.

„Myslím, že covidové časy a pandemie udělaly startupy mnohem houževnatější, to je jisté. A makroekonomické scénáře jsou teď docela náročné. Takže si myslím, že jednou z největších výzev dneška je sehnat finance,“ popisuje svůj pohled Pere Duran, hlavní organizátor 4YFN na MWC v Barceloně.

Na co se investoři dívají u firem nejvíc

Na co se investoři dívají u firem nejvíc