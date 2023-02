Místo milionů jen tisíce. Čech staví levný systém varování před zemětřesením

Český badatel z Akademie věd ČR ale nyní připravuje systém včasného varování, který by nabídl obdobnou i lepší pomoc a navíc byl levnější, aby si ho mohly dovolit i ne tak bohaté země, které jsou této pohromě často vystavované. K odesílání i zpracování dat například využívá běžný internet a cloudová úložiště.

„Náš přístroj je vyrobený ze spotřební elektroniky – z komponent, které jsou běžně k dostání. Takže například používáme seismický senzor, který je relativně podobný tomu, co máte v telefonu, i když ten náš je trošku senzitivnější a dražší, ale ve své podstatě je podobný,“ uvádí Václav Kuna z oddělení geodynamiky Geofyzikálního ústavu AV ČR.

„Běžné technologie pro včasné varovné systémy používají vysoce kvalitní seismické senzory, které stojí několik tisíc, i třeba deset tisíc dolarů. Ten náš se pohybuje okolo několika set dolarů. Je samozřejmě méně senzitivní pro malá zemětřesení, ale smysl včasného varovného systému není ani tak zaznamenávat malá zemětřesení, která nikdo neucítí, jak to dělají běžné seismické sítě. My chceme zaznamenat nejsilnější otřesy, a pro to náš senzor naprosto vyhovuje,“ vysvětluje badatel dál v reportáži SZ Tech.