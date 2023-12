Kradl jsem v obchodě budoucnosti? Umělá inteligence mě napínala hodinu

Obchod bez obsluhy, bez pípání a bez skenování zboží. Prostě přijdete, vezmete, co chcete, a odejdete. Takový je koncept nových obchodů provozovaných firmou Amazon. Když jsem byl na návštěvě hlavní budovy Amazonu v Seattlu, dostal jsem příležitost si to vyzkoušet. A mě nenapadlo nic lepšího než si zahrát na zloděje.

Plán byl jednoduchý. Přehnaně, až teatrálně-pokoutným způsobem „šlohnu“ z regálu nějaké maličkosti a odejdu. Pak bude záběr na to, jak mi systém tyto „pronesené“ věci naúčtoval.

Ale, jak můžete vidět na úvodním videu, probíhalo to trochu jinak, než jsem zamýšlel.

Kamery a umělá inteligence

Nakupování bez obsluhy není žádná novinka. Samoobslužné pokladny jsou už nějakou dobu běžnou součástí obchodů po celém světě. Najdete je i v řadě českých řetězců, nejčastěji jako doplněk klasických pokladen, někde však jako jedinou možnost platby.

Ale Amazon to dovedl ještě o něco dále: nic nemusíte skenovat, protože inteligentní obchod ví, co si z něj kdo odnesl. Stačí, abyste se u vchodu prokázali platební kartou nebo aplikací.

„Doporučujeme vám použít vlastní tašku, batoh nebo dokonce kapsy,“ uvádí výslovně Amazon v oficiálním návodu. Takže v našem testu jsme nedělali nic, co by bylo považováno za nepřijatelné. Nicméně stejně to působí divně, strčit si věci z regálu do kapsy a pak bez zaplacení odejít.

Foto: Pavel Kasík, Seznam Zprávy Na první pohled vypadají regály úplně obyčejně. U stropu je ale neobvyklé množství velmi citlivých kamer.

Umožňují to desítky kamer, které nepřetržitě snímají nejen uličky, ale také detailně monitorují regály. Před deseti lety by to bylo úplné sci-fi. Dnes provozuje Amazon 23 takových obchodů ve čtyřech státech USA: New York, Kalifornie, Illinois a Washington. Právě v posledním jmenovaném jsme obchod otestovali v rámci exkurze distribučního a výzkumného střediska Amazon. Veřejnosti se otevřel od ledna roku 2018.

Nový typ společenské smlouvy

Počítač pak analýzou videa dokáže spárovat, který zákazník vzal které zboží, které naopak vrátil… A peníze po odchodu systém rovnou strhne ze zákazníkova účtu. V mém případě nicméně trvalo více než hodinu, než mi účtenka dorazila.

A tak jsem z obchodu odešel bez zjevného zaplacení. A nevěděl jsem vlastně, jestli můžu bagetu a nápoj začít jíst, nebo mám dál čekat. Představoval jsem si, že se zrovna někdo na videu dívá na to, co jsem tam prováděl, a budu označen za zloděje. Experiment jsem firmě sice předem nahlásil, ale stejně to byl nepříjemný pocit.

Navíc jsem měl naplánovanou další cestu, a nemohl jsem na účtenku čekat věčně. Rozhřešení jsem tak dostal až na cestě autobusem: nejsem zloděj.

Foto: Pavel Kasík, Seznam Zprávy Účtenka přišla do aplikace na mobilním telefonu.

Moje minutová návštěva byla zaznamenána a systém mi správně odečetl to, co jsem si odnesl. Jen bych příště ocenil, kdybych tu účtenku dostal hned, a ne až za hodinu.

Přemýšlel jsem, čím je tato nejistota způsobená. V běžném obchodě probíhá moje komunikace s konkrétním zástupcem firmy: s prodavačem či prodavačkou. S nimi jednám, a na jejich (třeba i jen vnímané, nevyřčené) svolení čekám, než si věci dám do tašky a odejdu s nimi. Když ale tento jasný moment transakce zmizí, nastupuje výše popsaná nejistota.

Řešení je na první pohled jasné: rychlost. Jakmile účtenka přijde okamžitě nebo jen do několika sekund –⁠ a obvykle se to tak prý děje – nejistota ohledně správného naúčtování zmizí. Myslím si ale, že zároveň vzniká nová situace.

Uzavíráme transakci s novou entitou, který posuzuje naše chování. Budeme se chovat jinak, když víme, že naše jednání pomocí umělé inteligence analyzuje stroj? Nebo to budeme vnímat jako nějakou „automagickou“ věc, která běží na pozadí a které nemusíme věnovat pozornost?

Jak je to v Česku

Futuristický koncept pod názvem Amazon Fresh otevřela firma Jeffa Bezose také v Evropě, první obchod je v Londýně. V Česku zatím není nic, co by se tomu ve své komplexnosti blížilo. Přesto i tady retaileři zkoušejí zajímavé inovace.

Řetězec se sportovním a venkovním vybavením Decathlon má samoobslužné pokladny, kde zákazník zboží umístí do „vany“, kterou snímají kamery. Systém sám identifikuje a naúčtuje zboží. Není tedy nutné ručně naťukat položky na displeji ani mávat rukou se skenerem. Nákup se tím zrychlí až o pár minut. Nicméně nakonec zákazník musí zaplatit kartou na terminálu.

Amazon Go stojí na konceptu, který je strašně finančně náročný, a proto ho dosud neprovozuje žádný jiný americký řetězec. Pavel Kozler, Knowinstore

Síť družstevních prodejen Coop úspěšně prorazila na trhu s konceptem prodejen 24/7, kde lze nakoupit kdykoliv potraviny i drogerii. Bez obsluhy, sám, klidně v noci. Vstoupit do prodejny je možné díky mobilní aplikaci napojené na bankovní identitu. Platí se u samoobslužných pokladen. Stejné technologie už nasadil i řetězec Super Zoo.

Podle Pavla Kozlera, jednatele firmy Knowinstore, která stojí za jejich technologickým vývojem, mají prodejny 24/7 na rozdíl od obchodů Amazonu šanci na masové rozšíření.

„Amazon Go stojí na konceptu, který je strašně finančně náročný, a proto ho dosud neprovozuje žádný jiný americký řetězec. Je to z velké části marketingový a PR projekt, ukázka, čeho je schopen svět na poli inovací dosáhnout, ale finančně to nevychází,“ uvádí. „Český koncept je ufinancovatelný a je schopen plošného nasazení v různých segmentech retailu,“ dodal.

Amazon ve svém obchodě kombinuje dohromady řadu technologií, které je možné využít separátně. V Česku se například testovaly váhy na zeleninu a ovoce, které zboží rozpoznají pomocí kamer.

Podle Kozlera je koncept americké firmy příliš drahý ve své komplexnosti, kdy jsou technologie desítek kamer napojeny na váhy v regálech a zároveň s účtováním zboží ve chvíli, kdy už zákazník není v obchodě.

„Strašně drahé je vybavení, software, ale také provoz. Když například změníte obal zboží nebo jen váhu produktu, musíte věc znovu nahrát do systému, protože jinak ji systém neidentifikuje. Ztrácíte tím flexibilitu v prodeji,“ vysvětlil.