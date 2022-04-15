Традиції та звичаї Великодня: яке їхнє значення

Фарбування яєць

Фарбовані яйця називають писанками. Вони є не тільки прикрасою чи нагородою для колядників, але й мають символічне значення. Яйця вважаються символом життя або родючості.

Виготовлення писанок є популярною великодньою традицією. Для фарбування використовують варені яйця. Існує безліч способів їхнього оздоблення, застосовуються різноманітні техніки, прийоми декорування, кольори, орнаменти та мотиви. Зовнішній вигляд писанок часто залежить від різних регіональних звичаїв. Дівчата або жінки можуть використовувати писанки як нагороду колядникам.

Випікання великоднього печива та хліба

Великодні булочки – «jidáše» – випікають у Чистий четвер, вони мають форму закрученого циліндра. Це нагадування про мотузку, на якій повісили Юду Іскаріота після зради Ісуса Христа.

Мазанець (mazanec) – ще один популярний делікатес, який готують на Великдень. Печуть його переважно у Велику суботу, а їдять на наступний день, тобто на Великдень. Готують його здебільшого з дріжджового тіста, а кожна господиня має свій особливий рецепт: хтось додає родзинки чи, наприклад, мигдаль. Спочатку мазанець готували солоним, а не солодким, як сьогодні.

Великоднє ягня (Velikonoční beránek) – одна з найпопулярніших великодніх страв, яку можна побачити на будь-якому святковому столі. Ягня прикрашають, наприклад, стрічкою, воно має бути прикрасою кожного великоднього столу. Ягня є символом чистоти, непорочності та слухняності. Ісуса Христа, який пролив свою кров і приніс себе в жертву заради спасіння світу та визволення від гріха, назвали Агнцем Божим.

Плетіння помлазки та колядування

Одним із символів Великодня є, безумовно, плетіння помлазки («великодній батіг», народний обряд у Великодній понеділок, під час якого хлопці символічно б'ють дівчат по сідницях вербними або іншими свіжозрізаними гілочками – ред). Ця традиція сягає часів Середньовіччя. У Великодній понеділок хлопці й чоловіки колядують та навідуються в гості до дівчат та жінок, а за допомогою «лози» дають їм молодість та гнучкість. Жінки натомість прив’язують до кінців лози декоративні стрічки різних кольорів, які мають різне значення.

Під час колядування хлопці та чоловіки декламують різні вірші або чистомовки, а в якості винагороди отримують розмальовані яйця чи інші смаколики. Помлазку слід в’язати зі свіжих гілочок верби (від 4 до 12). Її також можна придбати за декілька десятків крон у магазинах або зв’язати самостійно.

Страсний тиждень

Страсний тиждень – це тиждень, коли християни згадують останні дні життя Ісуса Христа, його смерть і воскресіння. Свою назву він отримав від так званих страстей, біблійних оповідань про страждання Ісуса Христа. «Passio» – страсті – на латині означає страждання.