Glosa: Sliby nikdo nesplní. Mají volby v Liberci smysl?

Ani Starostové pro Liberecký kraj ovšem svou lanovku z Liberce na Bedřichov nepostaví. Co je to za nesmysl? Nikdo o ni nestojí, nikdo ji nepotřebuje. Přesto o ní politici v čele s primátorem Jaroslavem Zámečníkem vykládají. Těžko říct proč.

V Liberci v pátek podepsali koaliční smlouvu zástupci čtyř stran. Na spolupráci se domluvilo vítězné uskupení starostů (SLK), TOP 09 a KDU-ČSL s ANO, ODS a Piráty. Budou mít 29 z 39 mandátů v zastupitelstvu. Primátorem by měl zůstat Jaroslav Zámečník (SLK), který zastává tento post poslední čtyři roky, jeho statutární náměstkyní by se nově měla stát Šárka Prachařová (ANO).

Anebo parkování na sídlištích. Dosavadní náměstek Jiří Šolc, který po rozmíškách přestoupil od Starostů k Babišovi, léta mluví o změně. Která nenastane. Kde by se stovky, spíše tisíce parkovacích míst vzaly? Někdo by je za vysoké peníze musel inteligentně vymyslet a inteligentně vybudovat. Nemá smysl spekulovat, zda liberecký magistrát disponuje mozkem, který by na to stačil. Stačí zopakovat, že je město švorc.