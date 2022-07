Komentář: Politickými stranami z donucení a tajně

To si nově vznikající lokální uskupení většinou neuvědomují a končí v lepším případě se zbytečnými pokutami od dohledového úřadu, který prohřešky odpustit nemůže. V horším případě čelí před Nejvyšším správním soudem návrhu na pozastavení činnosti nebo zrušení. Soud vždy mezi volbami do obecních zastupitelstev několik desítek takových stran zruší, takže jejich počet zůstává víceméně stejný (tedy kolem 250), ale mezitím agenda spojená se vznikáním, trestáním a rozpouštěním stran zaměstná několik státních institucí (do procesu je kromě zmíněného Úřadu pro dohled nad hospodařením politických stran a politických hnutí a Nejvyššího správního soudu zapojeno také ministerstvo vnitra a vláda).

Jednoduchá změna volebního zákona, kterou by se k požadavku předkládat kandidátku nezávislých s peticí podpořenou alespoň 7 % místních občanů připojil dovětek „nejvýše však 1 000 podpisů“, by snížila tlak na zřizování lokálních „partají“. Pokud by nemuselo jít jen o místní občany (politikou v okresním městě často žije i celý region), podmínky by se srovnaly ještě víc. Stát by si ušetřil celkem rozsáhlou agendu, komunální politici by se nemuseli skládat na pokuty, dohledový úřad by měl víc času na závažnější delikty, voliči by nebyli mateni a (standardním) stranám by možnost kandidovat i lokálně zůstala.