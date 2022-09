Konec příběhu o pirátské baště. V Mariánských Lázních skončili Piráti až třetí

V Mariánských Lázních se Pirátům před osmi lety podařil fantastický výsledek. Jako nová strana vlétli do zastupitelstva s 21,04 procenta. V Praze tehdy těsně přelezli pětiprocentní hranici, v dalších městech buď nekandidovali vůbec nebo většinou jako podpora na jiných kandidátkách.

Před čtyřmi lety se jim výsledek podařilo zopakovat a ještě o půl bodu vylepšit na 22,49 procenta. Zlatý hattrick se jim však nepodařil. Letos skončili až třetí na pásce s pouhými 12,71 procenta.

„Z celorepublikového pohledu to pro Piráty asi budou stále procenta nadprůměrná. Ale my, jako pirátská bašta, jsme zklamaní. Jsme na polovině dosavadních mandátů,“ řekl bezprostředně po sečtení hlasů Seznam Zprávám pirátský starosta Mariánek Martin Kalina.

„Výsledky ve většině měst jsou podobné, vypadá to, že se to PR týmu pana poslance Babiše povedlo. Teď nezbývá než jen městům držet palce, aby hnutí ANO nominovalo opravdu dobré a schopné lidi. V této době to budou potřebovat,“ uvedl a dodal, že svědomí za 4,5 roku, co seděl v křesle starosty, má čisté.

Předseda České pirátské strany Ivan Bartoš na dotaz, co udělali jeho kolegové v uplynulém volebním období a v kampani špatně, nedokázal jasně odpovědět.

„Já nevím, co udělali špatně. Změnu do Karlovarského kraje jsme přinesli, a to i v krajských volbách, kde se podílíme na jeho vedení. Celý lázeňský trojúhelník byl silně zasažen jednak covidovým vývojem, kdy došlo k úpadku lázeňství, a pak i válkou na Ukrajině, kdy významnou část klientely tvořili ruští občané. Ale nemyslím si, že by Piráti v něčem udělali chybu,“ řekl.

„Poslední čtyři roky byly téměř celé o krizovém managementu a lidé jsou z toho unaveni,“ dodal končící pirátský starosta.

Foto: Michal Turek, Seznam Zprávy Končící starosta Mariánských Lázní Martin Kalina (Piráti).

Piráty letos drtivě porazilo hnutí ANO, které posílilo z 22,44 procenta z roku 2018 na letošních 32,46. „Je to vystavení vysvědčení pro současné vedení radnice i vysvědčení širšího charakteru než městského. Lidé chtějí změnu a to budu dodržovat,“ reagoval na úspěch kandidátky lídr tamního ANO Martin Hurajčík.

Už dříve pro Seznam Zprávy označil pirátské vedení radnice v Mariánských Lázních za málo odvážné: „Mariánky pod jejich vedením prošustrovaly roky rozkvětu, blahobytu a nízkých úrokových sazeb. Ty mohly využít na opravy infrastruktury i v době covidu, kdy tu nebyli hosté.“

Foto: Michal Turek, Seznam Zprávy Martin Hurajčík (ANO) pokazil Pirátům v Mariánských Lázních vítězný hattrick.