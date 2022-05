Návrat Babišovy důvěrnice. „Já z politiky nikdy nezmizela,“ říká Kleslová

Blízkou poradkyní Andreje Babiše bývala ještě v době před jeho přímým vstupem do politiky. V minulosti po ní například chtěl, aby mu pomohla s přípravou politické strany.

Po vzniku ANO vystoupila Radmila Kleslová ze své mateřské ČSSD a stala se funkcionářkou hnutí. Působila jako jeho místopředsedkyně a starostka Prahy 10. Jenže pak se začal propírat souběh politických funkcí s činností její advokátní kanceláře, která pracovala pro městské a státní podniky.

V letech 2015 a 2016 skončila jak ve vedení Babišova hnutí, tak na radnici Prahy 10. Tam sice pokračovala v zastupitelstvu, na vyšší funkci už to ale nevypadalo. Až teď se pokusí o návrat do významnějších politických pozic.

Na podzim kandiduje z volitelného 7. místa na magistrát hlavního města a netají se přáním promlouvat v metropoli do energetiky – tedy oboru, který se nejen kvůli válce na Ukrajině v posledních měsících stal klíčovou oblastí politiky.

V rozhovoru pro Seznam Zprávy Radmila Kleslová popisuje motivace pro politický návrat. Ten lze interpretovat i v kontextu toho, jak za poslední rok zeslábl v ANO vliv bývalého 1. místopředsedy hnutí Jaroslava Faltýnka. Postupný pád Kleslové před sedmi lety byl v rámci hnutí dávaný do souvislosti právě s mocenským nástupem Faltýnka. V současnosti tomu může být přesně naopak.

„Je to bolestivá etapa mého života. Mám k tomu informace, mám povědomí, co se v dané době dělo, ale život jde dál. Nemyslím si ale, že po mém odstranění nastaly pro ANO v Praze lepší časy,“ uvedla Kleslová v rozhovoru.

ANO do pražské vlády

Proč jste se rozhodla kandidovat na pražský magistrát, což se dá interpretovat jako návrat do vyšší politiky?

Ptáte se špatně, protože já z politiky nezmizela, byla jsem předsedkyní klubu zastupitelů na Praze 10.

Dobře, ale byla jste zastupitelkou na městské části, kdežto nyní kandidujete na volitelném místě na pražskou radnici, která co do objemu peněz a vlivu odpovídá silovému ministerstvu.

Jasné, tak to lze brát. Řekla bych ale, že nejde ani tak o můj krok, jako o návrh obvodní organizace Prahy 10, která mě nominovala na kandidátní listinu a moc si důvěry vážím.

Mohla jste odmítnout, tudíž jde o váš záměr jít do voleb.

To je pravda, že jde o mé rozhodnutí tuto nominaci přijmout. Víte, Praha potřebuje rozhodnou politiku. A nikoliv populistické vlády posledních let v hlavním městě, které předvádějí poslední reprezentace hlavního města.

Teď myslíte koalici pirátského primátora Zdeňka Hřiba?

Ano, ale samozřejmě jsem kompetentnější hodnotit vedení Prahy 10, jejíž koalice je však té celopražské v řadě věcí podobná. My tam jsme v opozici a vidím, kam to tamní vláda dovedla. Chtěli jsme postavit novou radnici u stanice metra Strašnická a současně s tím zrekonstruovat Starou školu a Kulturní dům barikádníků.

Paní starostka (Renata) Chmelová svými peticemi proti stavbám nové radnice záměry torpédovala a nyní jsme v situaci, kdy se radnice nerekonstruuje, kolem je plot, aby padající okna nebo něco jiného někoho nezabilo. Přijde mi, že na „velké Praze“ se děje totéž. Je potřeba neřešit pomocí grantů jen sousedské vztahy, ale i tu výkonnou politiku.

Ptám se, zda jste měla na mysli i vedení pražského magistrátu za primátorky za ANO Adriany Krnáčové.

V tomto jsem měla na mysli Prahu 10. My jsme tady vytvořili participativní rozpočet Moje stopa, což je koncept, který přebrala celá řada úřadů i v jiných městských částech i městech.

Ptal jsem se na celopražský magistrát.

Však ano. Já to uvádím kvůli tomu, že ten příměr mezi aktivitou politiků na Praze 10 a magistrátu hlavního města je příhodný. Za sebe říkám, že je třeba, aby se moci chopili výkonní politici.

Jste sedmičkou na kandidátní listině, tudíž máte velkou šanci stát se zastupitelkou a následně ovlivnit vyjednávání o pražské koalici. Jaké koaliční varianty pro ANO byste preferovala?

Hnutí ANO bude mít těžkou pozici. Většina subjektů, které kandidují, na celostátní úrovni vystupují proti našemu hnutí. Každopádně rozhodnou voliči, kteří vystaví účty. My jsme byli v opozici.

Co vám na kandidaturu řekl předseda ANO Andrej Babiš?

Nevím, nebavili jsme se o tom. Vím jen, že řekl, že nebude do přípravy kandidátních listin v krajích mluvit.

V opozici na pražském magistrátu byla i ODS, jenže ta nyní kandiduje v projektu Spolu. Jeho součástí jsou i TOP 09 a KDU-ČSL, které aktuálně působí v Radě hlavního města. Vidíte tam nějaké koaliční východisko pro ANO?

Nejsem předsedkyní pražského ANO, takže za lídra ani za předsedu nemohu mluvit. Jde o jejich kompetenci. Mohu mluvit jako jedna z vícera. Myslím si, že ANO by se mělo účastnit příštího vedení pražského magistrátu, protože celou zemi čekají těžké časy a bude třeba rozhodných a akceschopných politiků.

To, že kandidujete ze 7. místa, asi znamená, že máte podporu předsedy pražského ANO Ondřeje Prokopa. Získala jste jeho podporu na základě toho, že jste politickou rutinérkou s dlouholetými zkušenostmi z vysokých pater politiky a byznysu?

Takto to neberu. Kandidátní listina se zkrátka skládala z nominantů jednotlivých oblastních organizací. Předseda Ondřej Prokop se ji snažil sestavit spravedlivě a zohlednil práci jednotlivých oblastí. Jak z hlediska aktivity, tak jejich velikosti. Praha 10 patří dle počtu obyvatel v celkovém přehledu k největším městům v Česku.

Vystoupil v ANO někdo proti vaší kandidatuře?

Ne, ani na předsednictvu, ani na krajském sněmu. Cítím v pražské ANO konstruktivní náladu. Musím říci, že po dlouhé době pražské ANO táhne za jeden provaz a spolupracuje, je ve velmi dobré kondici. Velkou zásluhu na tom má předseda Prokop, který postupuje rozumně a pragmaticky. Možná jsem k tomu trošku, malinko přispěla i já, že jsem pomohla obrousit hrany a přivést hlasy lidí, kteří stáli za mnou. Podle mě by i pan předseda Babiš konečně mohl mít z Prahy dobrý pocit (smích).

V zákulisí se ale hovořilo o tom, že kolem přípravy kandidátní listiny ANO panovala zjitřená atmosféra. Ne kvůli vám?

Ne, nic takového vůči mně nebylo. Je ale pravda, že zaznívaly rozporuplné reakce na dvě nominace, obě byly nominovány oblastními sněmy a na předních místech si je přál kandidát na lídra Patrik Nacher.

Babišovi to nezazlívám

V roce 2015 jste odešla z funkce místopředsedkyně ANO a o rok později z pozice starostky Prahy 10. Přes šest let jste byla mimo výkonnou funkci v politice. Vracíte se, protože vám to chybělo?

Nevím, jestli chybělo. Musím ale říct, že tehdejší situace a výpady proti mé osobě byly drsné. Skončila jsem na měsíc v nemocnici. Potřebovala jsem se od všeho oprostit a vyčistit si hlavu.

Do té doby jste byla považovaná za jednoho z nejbližších lidí Andreje Babiše. Zklamalo vás, že se vás nezastal?

Do tohoto se pouštět nechci, bylo tam více faktorů. Ale nezazlívám mu to, protože i na něho byl v dané době obrovský tlak, aby proti mně zasáhl.

Vyříkali jste si to poté?

Vídávali jsme se i po mém odchodu z vedení hnutí a radnice Prahy 10. Nikdy jsem mu to ale nezazlívala. Nejvíc mě štvalo, že jsem nic neudělala. Mám advokátní kancelář, která v té době měla historické smlouvy s řadou společností a podniků, z nichž některé byly ve vlastnictví státu. Měla jsem kolegy, kteří na zakázkách pracovali, odváděli jsme poctivou práci, nešlo o žádné fiktivní smlouvy.

Policie prověřování případu uzavřela?

Policie to detailně prověřovala, zabývala se tím kvůli trestnímu oznámení a jako nedůvodné ho odložila. To je odpověď, má práce byla v pořádku. Předseda Babiš k tomu v roce 2018 řekl, že jsem se očistila a mám právo na návrat do politiky. Toto by mělo být pravidlo. Není možné, aby nesmyslná trestní oznámení frustrovaných jedinců ničila nevinné lidi. Takových případů jsou bohužel desítky.

Předmětem kritiky byly právě smlouvy pro státní a městské firmy a souběh vašich politických funkcí.

Vždyť vám říkám, že většinu kontraktů moje kancelář získala mnoho let před tím, než vůbec ANO vzniklo. Zažila jsem na ČEZ čtyři šéfy – začínala jsem za pana Vobořila, pak přišli ředitelé Míl, Roman a Beneš.

Nebyla jsem chráněncem žádného vedení nebo party. Dělala jsem navíc legislativu, což není pro většinu právníků příliš lukrativní práce. Na tom si miliony advokáti nevydělají, ale zabere to hodně času. Mě to ale baví.

Ukončila jste spolupráci s veřejnými institucemi? Vracíte se nyní poučena?

Nemám žádnou smlouvu s veřejným sektorem, nemám jediného klienta navázaného na státní nebo municipální sféru.

Jste připravena, že se na přetřes znovu dostane vaše angažmá v StB?

Nemyslím si. Dnes naši společnost a zemi trápí mnohem důležitější věci a problémy. Na Ukrajině je válka, energie jsou drahé, máme vysokou inflaci. Nemyslím si, že by někoho dnes příliš zajímalo, že Kleslová mohla být Jamesem Bondem.

Mě to mrzí, už bych to neopakovala. Mohla jsem se stát špionkou, byla jsem mladá holka. Nakonec jsem z toho záměru vycouvala, protože by to tehdy znamenalo, že bych nemohla mít ani rodinu. Tuto dobrodružnou kariéru jsem odmítla, podotýkám, ještě před pádem komunistického režimu. Nikdy jsem nebyla ve složce StB, kde se udávalo. Udávání je mi odporné i dnes, to bych neudělala tenkrát ani dnes. Byla jsem ve výběru na špionku, to bylo něco úplně jiného.

Energetika se už teď stává dominantní oblastí nejen tuzemské politiky. Je to oblast, kam na magistrátu zamíříte?

Energetika mě velice zajímá. Má advokátní kancelář pracovala pro významné klienty v oblasti energetiky. Myslím si, že mám co nabídnout v této věci. Samozřejmě se nikam necpu, půjdu tam, kam mě ANO postaví. Budu se prát za své voliče odbornou prací, jako se teď peru za své klienty, rozhodně nejsem kladeč věnců. Asi bych měla investovat do svého PR, je to chyba, chci ale dělat odborné věci.

Faltýnek? Bolestivé téma

Před rokem Seznam Zprávy zveřejnily případ deníčku tehdejšího šéfa poslaneckého klubu ANO Jaroslava Faltýnka. Vnímáte váš pád v letech 2015 a 2016 jako součást palácového boje uvnitř hnutí, jehož důsledkem bylo upevnění pozice Jaroslava Faltýnka?

Je to pro mě hodně bolestivé téma. Nechci se k tomu vyjadřovat.

Takže lze číst situaci v ANO tak, že Jaroslav Faltýnek po vašem pádu zacelil vaše místo a získal mocné postavení nejen ve strukturách ANO, ale na několik let i v české politice? Ať už v té komunální v Praze a Brně, či na Ministerstvu dopravy?

Chci jenom říci, že je to bolestivá etapa mého života. Mám k tomu informace, mám povědomí, co se v dané době dělo, ale život jde dál. Nemyslím si ale, že po mém odstranění nastaly pro ANO v Praze lepší časy. Asi tak. Já jsem hlavně ráda, že to zvládla moje dcera, která tlak na mě snášela špatně, bála se o svoji matku, nikoho jiného neměla. Vystudovala ekonomku, stále hraje volejbal, je skvělá. Já teď mám díky tomu pro takzvaný návrat do politiky větší klid, nemusím se o ni bát. Protože tehdy to bylo likvidační..

Co vás napadlo, když se loni díky zveřejnění jeho diáře nasvítil způsob fungování Jaroslava Faltýnka?

Že čas ukázal.

Andrej Babiš zahájil kampaň, jezdí s obytným vozem po České republice. Váš osobní odhad, zda bude kandidovat na Hrad?

Upřímně, netuším. Nejsem si ale jistá, že on sám je teď rozhodnutý. Přeju mu, aby byl zdravý.

Co byste mu jako jeho dlouholetá dřívější spolupracovnice poradila: kandidovat na prezidenta, či nikoliv?

Řekla bych mu, aby se rozhodl, jak to cítí on sám. Aby se nenechal nikým někam tlačit. On se vždy rozhodoval nejlíp sám. Myslím, že mu teď i prospěje oddech, který získal po loňských volbách do Poslanecké sněmovny. Ať teď voličům ukážou ti noví, co umí. Já za sebe mohu říct, že třeba Koalice Vlasta s Piráty a ODS na Praze 10 zatím nic světoborného neukázali.

Než vzniklo ANO, spojovala jste svou politickou kariéru s ČSSD. Co říkáte na to, že strana vypadla z Poslanecké sněmovny?