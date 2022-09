Starostové ztratili, ale Rakušan mluví o úspěchu

Starosta Poděbrad Jaroslav Červinka odešel v červenci kvůli veřejně kritizovanému výroku o Romech z hnutí Starostové a nezávislí a v sobotu poznal, že to jeho kariéře v regionální politice jenom prospělo.

Do komunálních voleb šel s kolegy jako nezávislý kandidát a výrazně uspěl. Zatímco v roce 2018 ještě jako kandidát STANu s podporou KDU-ČSL získal 14 procent hlasů a tři mandáty. Letos uskupení, kde kandidoval, získalo bezmála 30 procent hlasů a sedm mandátů.

„Můj příběh ze STAN skončil a asi se k tomu už nechci vracet,“ říká a k volebním výsledku podá krátký komentář: „Je to ocenění, že jsme v Poděbradech udělali hodně. Vnímám to jako zhodnocení své čtyřleté práce.“

Poděbrady nejsou jediným místem, kde se musí STAN ohlížet za tím, co se kolem něj odehrálo v posledních několika měsících před volbami. Aféra v Poděbradech, kauza Dozimetr, nástup a veřejností vynucená rezignace nového ředitele rozvědky, se nejspíš projevily i v mínění voličů v Senici na Hané. V roce 2018 zaznamenali Starostové a nezávislí v téměř dvoutisícové obci výrazný úspěch, když získali v komunálním hlasování přes 47 procent hlasů a sedm mandátů z patnácti.

Současný starosta Michal Tichý nechce spekulovat, jestli se na výsledku zmíněné aféry projevily. „Nemyslím, že nás to poškodilo, možná ano, ale já si nemyslím, že to bylo to hlavní,“ konstatuje.