Za koho bude líp? V Kladně ožehavé příjmení ANO vynechalo

Při pohledu na kampaň hnutí v Kladně to však vypadá, že volební strategie se mění ve chvíli, kdy se kandidát jmenuje Bureš. V čele místní organizace stojí sedmadvacetiletý František Bureš. Na jeho billboardech však stojí pouze: „Volte ANO, bude líp!“ Na variantu „Za Bureše bude líp!“ nikde v Kladně nenarazíte.

Jak známo, pod označením Bureš si vedla Státní bezpečnost od roku 1980 do roku 1987 v záznamech předsedu hnutí Andreje Babiše. A jménem Bureš nyní Babiše rádi jeho odpůrci nazývají.

František Bureš však odmítá, že by příjmení byla citlivá záležitost, a tedy důvod, proč jej v kampani nepoužívá. Tvrdí, že jen nechce, aby kampaň byla pouze o něm.

„Cítili jsme velký tlak na to, že jsem mladý, a nechtěli jsme, aby to bylo jen o mém jménu. Za mnou jsou lidé se zkušenostmi, je to o práci celé místní organizace,“ vysvětluje.