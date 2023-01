Babiš chce v Liberci sesadit Pavla, dostalo se mu divokého přivítání

„Důchodci, vzpamatujte se!“ volá. Je to Josef Ptáček, sám penzista. „Nikdy v životě bych nevolil člověka, který straší totalitou a válkou. Kolega mi dával číst esemesky, které proti panu Pavlovi rozesílají,“ říká reportérce Seznam Zpráv.

Skupina starších lidí spolu s mladým vousáčem občas zaskanduje „Pavel na Hrad!“, za což dostávají vyčiněno od seniorů. Dojde i k menší potyčce, když se Babišův fanoušek pustí do starší ženy a kolemstojící muži ji začnou bránit.

„Všechno půjde do háje, nezůstane na kameni kámen. Pavel umí akorát vojnu! Bojovat! Těšte se do vojny,“ vykřikuje.

Novináři se Andreje Babiše snaží pravidelně ptát na jeho předvolební billboardy a na to, že jimi straší seniory, což potvrzují i hlasy před libereckým nádražím.

Po poledni zamířil tramvají do sousedního Jablonce nad Nisou. Trať ovšem prochází rekonstrukcí, ve Vratislavicích tak musel přestoupit na autobus.

V Jablonci zamířil do Obchodního centra Central. Mluvčí OC Ondřej Micka se proti spojování obchodního domu s předvolební akcí ohradil. „V žádném případě jsme nikomu neposkytli prostor pro jakoukoliv volební kampaň. Andrej Babiš měl předvolební mítink mimo naše prostory a pozemky, které vlastníme. Podle informací, které jsme obdrželi, k nám po svém mítinku přišel na oběd,“ řekl Seznam Zprávám.

Podle něj nemůže firma nikomu bránit, aby přišel do obchodního centra na nákup nebo na jídlo. „Jakmile jsme ale zjistili, že nás navštívil Andrej Babiš a jeho příznivci, důrazně kontrolujeme, aby v našich prostorách nedocházelo k žádné agitaci a zda nejsou porušována naše pravidla,“ pokračoval s tím, že pokud by se tak stalo, požádali by dotyčné o odchod.