Česko bych držel od války co nejdál, vzkázal Pavel plnému náměstí v Ústí

„Člověk slyší: ‚Nejezdi do Ústí, protože tam tě nic dobrého nečeká, tam to není tvoje.‘ A ono tak trošku je, protože my jsme z Ústeckého kraje a přestěhovali jsme se sem před 12 lety,“ řekl v černé bundě hned v úvodu projevu.

„Někdo šíří naší zemí zprávu, že pokud bude zvolen Pavel, tak vtáhne naši zemi do války. Je to naprostý nesmysl. Vím, o čem válka je, a rozhodně bych to nikomu nepřál. První, co bych dělal, je, že bych se snažil zemi držet od války co nejdál,“ vysvětloval lidem v Ústí nad Labem Pavel.