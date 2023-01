Babiš ve frontě na klenoty. „Jsem tu inkognito“

Vyloučil, že by zvažoval frontu předběhnout. „Proč bych to dělal? Já jsem normální občan. Tak uvidíme, jak dlouho ta řada potrvá,“ prohlásil.

Spíš negativně vnímá přítomnost expremiéra i David Langar. „Je velmi sebestředný, lže a nebudu si kazit tento dojem ze zážitku z výstavy korunovačních klenotů. Ta energie těch korunovačních klenotů je tak silná, že předčí všechno zlo. Těším se na to, protože ve svatovítské kapli jsem je vystavené ještě neviděl,“ říká David Langar, který v dopoledním slunci stojí v opravdu dlouhé frontě, která se táhne až do Jižních zahrad.

„Chci se podívat, jak dlouho to trvá. Protože já jsem navrhoval, že kdybych uspěl, byly by vystavené vždy o svátcích. Ale když to tak vidím, tak by to asi chtělo nějakou trvalou výstavu. Já jsem teď četl, že by pan primátor Hřib také souhlasil,“ uvedl.