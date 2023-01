Ševčík dal rozhovor „hlásné troubě Kremlu“. Jeho pozici řešil ministr s rektorem VŠE

Ministr školství Vladimír Balaš (STAN) se setkal s rektorem Vysoké školy ekonomické (VŠE) Petrem Dvořákem, aby řešili situaci kolem děkana Národohospodářské fakulty Miroslava Ševčíka.

Ministr reagoval na žádost absolventů VŠE, kteří se dopisem obrátili na ministra školství. Požádali ho, aby pověřil Správní radu VŠE – kterou jmenuje a odvolává ministr – prověřením dlouhodobého chování děkana Ševčíka. Vadilo jim, že vedení školy výrazněji nezasáhlo proti chování někdejšího ekonomického experta Trikolory.

Setkání s rektorem se účastnily špičky ministerstva. Krom ministra i náměstek Jaroslav Miller a vrchní ředitelka odboru vysokého školství Radka Wildová.

„Řešení situace spočívá především v případném uplatnění vnitřních mechanismů VŠE,“ napsal po jednání Seznam Zprávám náměstek Miller.

Jedním z výsledků diskuze byla podle něho i shoda na potřebě legislativních úprav zákona o vysokých školách.

Rektor Dvořák dodal, že řešení Ševčíkových kauz je na orgánech školy. „Pan ministr mě navštívil a seznámil mě se svým názorem na vystupování pana děkana a já naopak jeho s mým postojem. Pan ministr nemá přímou pravomoc zasahovat do těchto záležitostí, ta je samozřejmě na mně a dalších orgánech školy,“ napsal Seznam Zprávám rektor Dvořák.

Absolventi v lednovém dopise pro ministra vyčetli děkanovy urážky českých ústavních činitelů, vyjadřování se o ruské válce na Ukrajině či předvolební agitace za politické uskupení Trikolora, kdy navíc vyzýval ke kroužkování jeho osoby, když za Trikoloru kandidoval ve sněmovních volbách v roce 2021.

Ministr minulý týden na dopis bývalých studentů VŠE reagoval ujištěním, že situaci probere se šéfem univerzity. „Situace týkající se Miroslava Ševčíka, děkana Národohospodářské fakulty VŠE, jsem si vědom a ujišťuji vás, že není přehlížena. Z toho důvodu plánuji osobní setkání s rektorem VŠE Petrem Dvořákem, na kterém projednáme další postup v této věci,“ sdělil Balaš v dopise, který má redakce k dispozici.

U hlásné trouby Kremlu

Děkan Miroslav Ševčík se loni na podzim coby čerstvě jmenovaný děkan Národohospodářské fakulty objevil na protivládních demonstracích po boku několika figur spojených s tuzemskou dezinformační scénou – například Ladislavem Vrabelem – coby podporovatel iniciativy Česká republika na 1. místě.

Ve spojitosti s dezinformátory se děkan pohybuje i nadále. Před několika dny poskytl rozhovor bývalému mluvčímu prezidenta Václava Klause Petru Hájkovi, kterého experti Ministerstva vnitra pro boj s dezinformacemi označili za „hlásnou troubu Kremlu“.

Bývalý mluvčí prezidenta Klause P. Hájek s oblibou šíří konspirační teorie o spiknutí globalistů. Nyní si nepřekvapivě našel důvody, proč útok Ruska na Ukrajinu obhajovat a neváhal jej oslavovat jako říznutí "skalpelem do vředu" s cílem "vyčistit hnisající ránu". pic.twitter.com/znHtwFty6L — CHH MV 🇨🇿🇺🇦 (@CHH_MVCR) February 25, 2022

Ševčík na začátku interview uvedl, že mluví za sebe a nikoliv z pozice děkana, v rozhovoru však popisuje své voličské preference a nevybíravě se naváží do voličů. Přiznal, že Andrej Babiš je pro něho lepší kandidát než Petr Pavel. „Určitě je lepší, než je posluhovač NATO a válečných štváčů, pan generál,“ uvedl Ševčík.

V rozhovoru popsal, že Babiše bude volit. „Já nebudu volit ani menší, ani větší zlo, budu volit člověka, o kterém si myslím, že nebude tak moc sloužit cizím mocnostem, nebude kolaborovat s cizí mocí, nebude sluhou cizích rozvědek, nadnárodních korporací a že bude mít spíš na mysli zájem českých občanů, českých domácností. I přes veškerou nenávist, která tady vůči němu je, tak si myslím, že něco už dokázal,“ řekl Ševčík.

Děkan zpochybňoval činnost Pavla v NATO, kde prezidentský kandidát zastával post předsedy vojenského výboru. Česká armáda přitom tento nejvyšší vojenský orgán NATO řadí mezi hlavní orgány Severoatlantické aliance.

„Generalisimo o sobě tvrdí sice, že byl druhý na žebříčku NATO, ale ani to není pravda. Protože generalisimo byl pouze šéfem jednoho z poradních orgánů, a on stál v poradním orgánu vojenského výboru, a to je řádově taková devatenáctá až pětadvacátá příčka v NATO,“ sdělil Ševčík Hájkovi.

Server Aktuálně.cz loni v květnu upozornil na neprůhledné financování Hájkových mediálních aktivit.

Prezidentské voličstvo rozdělil na dva tábory. „Jedni s vymaštěnými hlavami, kteří jsou ochotní poslouchat to, co jim říkají mainstreamová média, ovládaná většinou stejnou ekonomickou skupinou, která ovládá většinu aktiv světa. To znamená, že jsou to americké fondy Vanguard, State Street a Black Rock. A pak je tu skupina lidí, kteří jsou normální, kteří používají baťovský, zdravý, selský rozum a chtějí zvolit člověka, který nebude poplatný těmto kolaborantským a cizím mocnostem,“ uvedl děkan.

Rektor VŠE Petr Dvořák podobně jako v minulosti žádný větší zákrok proti děkanovi nechystá. „Některá vyjádření pana děkana, která uvedl v rozhovoru pro web Protiproud, považuji za velmi nevhodná,“ napsal Seznam Zprávám.

Třetí světová

Petr Hájek je bývalý mluvčí prezidenta Václava Klause a je provozovatelem proruského a dezinformačního serveru Protiproud, jehož činnost loni po vypuknutí ruské války na Ukrajině zablokovalo sdružení CZ.NIC spravující doménu “.cz”. Z důvodu, že Hájkův Protiproud a další podobné weby zpochybňovaly ruskou agresi na Ukrajině.

Centrum proti hybridním hrozbám při Ministerstvu vnitra loni v únoru po vypuknutí ruské války na Ukrajině o Hájkovi napsalo: „Bývalý mluvčí prezidenta Klause P. Hájek s oblibou šíří konspirační teorie o spiknutí globalistů. Nyní si nepřekvapivě našel důvody, proč útok Ruska na Ukrajinu obhajovat, a neváhal jej oslavovat jako říznutí skalpelem do vředu s cílem vyčistit hnisající ránu.“

Děkan Národohospodářské fakulty Ševčík zmínil, že kandidátka na prezidentku Danuše Nerudová označila po prvním kole voleb Andreje Babiše za zlo. Ševčík následně přišel s podobným narativem jako šéf ANO, který na billboardech v kampani straší válkou. Pedagog VŠE vyjádřil obavu, že v případě zvolení Pavla na Hrad by hrozilo zavlečení Česka do války.