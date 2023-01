Sociolog: Rozdělená společnost? Absurdní, nejsme v USA

„Prosím, nepište, že je společnost rozdělena na dva tábory. V titulku je to asi hezké, ale je to absurdní,“ říká sociolog a ředitel výzkumné společnosti STEM Martin Buchtík a dodává, že rozdělení na takzvané Česko A a Česko B je jen extrémní zjednodušení a vlastně nesmysl.

„Na množství dat dlouhodobě ukazujeme, že Česko není takto rozdělené. Pokud je společnost tlačena do binární volby, tedy volit mezi dvěma kandidáty, tak ano, v tomto směru se nějakým způsobem rozdělí. To samé jsme viděli třeba u očkování. Ale v běžném chodu společnosti to její rozdělení mnohem spíš odpovídá celému demokratickému systému. Nemůžeme mluvit o polarizované společnosti v tom smyslu, jak si to představujeme třeba u té americké,“ vysvětluje.