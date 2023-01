Zájem o voličské průkazy vzrostl. Možnost si ho vyřídit končí ve středu

🛷❄️ Zimních radovánek se kvůli volbě prezidenta vzdát nemusíte. Do středy 25. 1. do 16.00 ještě můžete u vás na úřadě osobně požádat o voličský průkaz.



A s ním pak odvolit v jakékoliv volební místnosti. Do ní můžete dojet klidně na sáňkách. pic.twitter.com/6mlRiSXT0x