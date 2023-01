Bělorusové vyvinuli alternativní Telegram. Sám se dokáže automaticky smazat

Policista si vyžádal jeho heslo k Telegramu, nejoblíbenější aplikaci pro zasílání zpráv mezi běloruskými aktivisty, a on mu ho dal. Jenže policista po jeho zadání nenašel nic. Všechny tajné chaty a zpravodajské kanály zmizely a po několika minutách výslechu byl Pavlo propuštěn.

Jak se to mohlo povést? Podle webu The Record za tím stojí zabezpečená verze Telegramu, kterou vyvinula běloruská hackerská skupina Kyberpartyzáni.

Běloruské úřady nedokázaly kanál na Telegramu blokovat, a tak v říjnu 2020 prohlásily Nextu za extremistickou organizaci, aby zastrašily její odběratele. To ale podle webu The Record nemělo příliš velký úspěch.

Telegram byl pro běloruské protestující ideální aplikací. Umožňuje obrovské chatovací skupiny, jichž se může účastnit až 200 tisíc lidí, včetně šifrovaných tajných chatů. Aplikace nemá prakticky žádnou moderaci obsahu a umožňuje lidem zveřejňovat záběry, které by jiné aplikace podobného typu zřejmě zakázaly, nebo alespoň označily za citlivé.

V posledních dnech roku (a po kratší přestávce) provedly ruské síly proti Ukrajině několik relativně silných útoků řízenými střelami a drony. V noci z 28. na 29. prosince nasadily íránské drony Shahed, kterých do Ruska podle oficiálně samozřejmě nepotvrzených zpráv dorazila v posledních týdnech nejméně jedna nová zásilka.

Podle Šemetovcové se do situace, kdy jim policie kontrolovala telefon, dostalo mnoho členů organizace Kyberpartyzáni. Aplikaci vytvořili především proto, aby při prohlídkách chránili sami sebe.

Běloruské ani ruské speciální služby se zatím nepokusily P-Telegram vypnout. Šemetovcová se domnívá, že mají jiné problémy. „Nedokážou zabezpečit ani své vlastní systémy,“ řekla pro The Record.

V září tohoto roku íránští aktivisté varovali, že vláda země využívá Telegram k „identifikaci a poškozování“ protestujících, kteří vyšli do ulic. Po vypuknutí protestů v Íránu přeložili Kyberpartyzáni svou aplikaci do perštiny poté, co je oslovili místní aktivisté.