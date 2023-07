Biden si postavil hlavu, do čela námořnictva chce ženu

Americké vojenské námořnictvo by měla poprvé řídit žena. Prezident Joe Biden vybral do této funkce admirálku Lisu Franchettiovou. Její nominaci musí ještě schválit Senát.

US Navy je námořní složkou ozbrojených sil Spojených států. S více než 330 tisíci lidí v aktivní službě, zhruba třemi stovkami bojových plavidel a více než 2600 leteckými stroji je považováno za nejsilnější námořní sílu.

Jmenování historicky první šéfky US Navy by mohl oddálit postoj republikánského senátora Tommyho Tubervilleho z Alabamy. Ten v současnosti blokuje potvrzení množství vojenských důstojníků na protest proti tomu, že ministerstvo obrany proplácí příslušníkům ozbrojených sil cesty za interrupcí nebo umělým oplodněním do federálních států, které tyto zákroky umožňují.