Brazilci by měli slavit. Ale odkládají oběd na večer, aby přečkali noc

Nepomohlo ani to, že oslavy, koncerty, výstavy i formální setkání v Brazílii i Portugalsku probíhají už od začátku roku. Jeden z vrcholů mohli zažít obyvatelé metropole Brasília na konci srpna. Z portugalského Porta do země na několik dnů zamířilo srdce „Osvoboditele“.

Exposição do coração ♥ de Dom Pedro I - Bicentenário da independência do Brasil 🇧🇷 ⚔️ pic.twitter.com/lUzCFFvtzk

„Nemůžeme dětem nic koupit, chápete? Chci koupit oblečení, nemůžu. Dát jim něco, co si přejí, taky nemůžu. Tak to je. Jenom pracujeme a jen se obětujeme, abychom domů mohli koupit jídlo,“ řekla před časem zpravodajskému serveru Journal Nacional (JN) Brazilka Josenilda. Žije s manželem a čtyřmi dětmi v pronajatém pokoji v centru Ria de Janeira.

Paradoxní přitom je, že Brazílie patří mezi světově významné exportéry potravin. „Jak může největší vývozce sóji, největší chovatel dobytka na světě, co předstihl Austrálii i USA, který produkuje 12 milionů tun pšenice za rok, a jeden z největších vývozců kukuřice mít kolem 30 milionů lidí, co trpí hladem, a 108 milionů, tedy polovinu populace, co žije měsíčně pod 412 reálů (1960 korun, pozn. red.), to je vážně těžké vysvětlit,“ řekl pro DN brazilský ekonom a profesor Leonardo Trevisan z Vyšší odborné školy pro reklamu a marketing (ESPM) v Sao Paulu.