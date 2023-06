Česká diplomacie: Útok na Kachovku představuje válečný zločin

Pozadu s reakcí ale nezůstává ani Německo, podle jehož kancléře Olafa Scholze útok zapadá do způsobu, jakým Rusko vede celou válku, a spolková republika prý bude Ukrajinu podporovat tak dlouho, jak bude třeba. Ruským silám pak útok s tvrdou kritikou přisoudila i německá ministryně zahraničí Annalena Baerbocková.

Právní experti oslovení BBC uvedli, že útok na přehradu může být skutečně porušením mezinárodního práva. Z hlediska válečného práva by mohl být opodstatněný, pokud by přehradu využívaly vojenské jednotky. Ani to nemusí být omluva, pokud jsou škody způsobené civilistům zásadního rozsahu.