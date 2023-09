Češka líčí noční drama v Marrákeši. „Děti plakaly a lidé nevěděli, kam jít.“

V pátek večer přiletěla Češka Klára Konečná se svým přítelem do Marrákeše. Spali v bytě kousek od Mediny, starého centra.

Za několik hodin je probudilo zemětřesení, které podle místních úřadů nezažili zdejší 100 let.

„Zprvu jsme nechápali, co se děje,“ líčí Klára první okamžiky otřesů. „S přítelem jsme se uklidňovali, mysleli jsme si, že se nám něco špatného zdá, protože jsme se třásli,“ popisuje Klára. „On se ale pak probudil a začal křičet, že je to zemětřesení a že musíme rychle ven. Takže jsem v polospánku utíkala za ním ven,“ říká žena, která vlastní firmu dovážející do Česka místní řemeslné produkty.

První otřesy přišly v pátek po jedenácté večer. V tuto dobu podle Kláry bývá v Marrákeši většina mužů od rodin někde v kavárně s přáteli. „Samotné mámy s dětmi měly šílenou paniku, všechny brečely. Ale nikdo se nikomu ani nemohl dovolat, protože chvíli nebyl signál. Což znervóznilo i nás,“ říká Klára.

Venku byla většina lidí jen v pyžamech. „My jsme popadli klíče, zavřeli byt a čekali venku. Někteří ani byty nezavřeli. Avšak jiní zase vyprávěli, jak jejich sousedé sbalili narychlo zlato a peníze do tašek a brali si to s sebou ven. Někdo se stihl třeba převléct. Každý se v té panice choval jinak. Ale celkově byly ulice šílené, plné lidí, začaly jezdit sanitky, policie. Nikdo nechápal, co se děje a co se bude dít dál,“ vypráví Klára.

Když se vzpamatovali z prvního šoku, obvolali s přítelem všechny blízké, sedli do auta a jeli do starého města. Vypadalo podle Kláry Konečné šíleně. Turisté z hotelů a riádů stáli venku se sbalenými kufry.

„Snažili jsme se jim pomoct, stejně jako rodinám s malými dětmi, abychom je třeba převezli jinam. Sehnat taxík bylo nereálné,“ říká Klára Konečná. Mnozí však prý chtěli rychle na letiště a co nejdříve zmizet.

Většina lidí v Marrákeši zůstala spát venku, i když otřesy pominuly. „Pro mnohé to bylo velké dilema, nevěděli, jestli se mají vrátit do budovy, nebo zůstat přes noc v ulicích. Spousta z nich si vytahala na ulici polštáře, matrace, deky. Takhle tam spali i malé děti, invalidé a senioři. Byl to strašně smutný pohled,“ líčí Češka.

Sami se s přítelem rozhodli vrátit do bytu, z rodiny prý jako jediní…

V sobotu ráno pak už vyrazili do oblíbené kavárny na snídani. „Chtěli jsme trochu setřást ten otřesný zážitek z noci. Bylo otevřeno, ale neobsloužili nás. Majitel říkal, že mu nepřišel personál. Všichni zavírají, většina obchodů je zavřená. Sháněli jsme například chleba, ale ten nikde není k dostání, jelikož nikdo nepeče a nikdo nepřišel do práce,“ popisuje Klára Konečná den po zemětřesení.

Vláda vyzvala všechny, ať přijdou darovat krev. „To zafungovalo skvěle, přišlo strašně moc lidí a stály se fronty. A den probíhal normálně, lidé v ulicích moc nebyli, nebo ne jako obvykle. Spíše seděli na ulicích nebo v parku. Všichni se bojí, co by mohlo ještě přijít, tak se zdržují mimo budovy,“ popisuje Češka. Mnozí také vzali auta a prchli z Marrákeše.

„Nevím, jak se to bude ve městě v následujících dnech vyvíjet. Pokud my odjedeme, tak ne v sobotu, protože nechceme blokovat cestu záchranářům. V neděli bychom se chtěli vydat směrem do té nejvíce postižené oblasti, kde máme naše známé a kamarády,“ říká Klára.

Mnozí dodavatelé její firmy jsou právě řemeslníci z pohoří Vysokého Atlasu, což je nejvíce postižená oblast s nejvíce obětmi. „Od některých máme zprávy, od některých ne. Takže chceme nakoupit nějaké jídlo a dovézt ho tam.“

Ještě v sobotu zajeli do vesnice poblíž města. Ještě tam padaly budovy narušené otřesy, dokonce se zřítila celá mešita.

Líčí, jak se potkali s klukem, kterému spadla polovina domu. „Přesto nás pozval, ať si jdeme k jeho rodině sednout ven pod olivovník na deku a dáme si s nimi čaj. Chtěl nás pohostit. Této vlastnosti si u Maročanů strašně vážím.“

Klára Konečná říká, že stále online sleduje situaci. „V této lokalitě jsou stále nějaké mírné otřesy,“ říkala v sobotu. „Ráno jsme si v bytě všimli i prasklin na zdech. Tudíž máme strach, že pokud by přišel nějaký větší otřes, budova to nemusí ustát.“