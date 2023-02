Česko kopíruje Litvu, píší v Číně. A ta nedopadla dobře

Dvojitý políček do tváře Pekingu, který všude po světě neasertivně, leč úspěšně prosazuje „politiku jedné Číny“, už nenechala být ani čínská média.

Za to, že se znelíbila Číně, platí Litva cenu, jakou asi nikdo nečekal. A podle analytiků je v ohrožení i Česko. Dokud EU vůči Číně nezaujme jednotnou politiku, bude Peking posouvat hranice, míní odborníci, s nimiž mluvily SZ.

Jsme suverénním státem, který si zvolil, na jakou stranu se přidá. Nenecháme po sobě šlapat nikoho, ani Čínu, říká v rozhovoru pro SZ šéfredaktor The Lithuania Tribune k napjatým litevsko-čínským vztahům.

Po slovních výhrůžkách doplněných personální šarádou na velvyslanectvích by se dalo očekávat, že stát o rozměrech Litvy už dále nebude Čínu zajímat. Ale chyba lávky.

Litevský export do Číny v prosinci 2021 ve srovnání s předchozím měsícem klesl o více než 90 procent . Reakci Pekingu litevský ministr zahraničí Gabrielius Landsbergis přirovnal ke „španělské inkvizici“.

„Úplný rozchod s těmito zeměmi by pro Čínu nebyl dobrý. To by byl pro Američany, kteří Čínu neustále provokují, velmi žádoucí výsledek. Na druhou stranu není možné nechat takové jednání bez následků. Postoj České republiky ukazuje, že litevský model lze napodobit, zejména ve střední a východní Evropě. Čína bude muset vyvinout srozumitelnější mechanismus pro sebe i okolní svět, jak na tyto politické rozdíly reagovat,“ radí Lomanov.