Průtok jako v Niagarských vodopádech. Modely odhadují, co vlna způsobí v Chersonu

Je to momentálně asi nejpalčivější otázka. Jak budou vypadat následující hodiny na jihu Ukrajiny, kam se valí voda z protržené Kachovské přehrady?

V závislosti na závažnosti poničení přehrady, které se zdá být výrazné, mohou být záplavy níže po proudu katastrofální. Podle ukrajinské strany je v záplavové zóně okolo 80 obcí, které nevyhnutelně skončí pod vodou.

Záběry ze zaplavených oblastí.Video: telegram/uniannet, telegram/suspilnekherson, AP

Ruskem dosazený starosta města Nová Kachovka Vladimir Leonťjev pro agenturu TASS uvedl, že voda stoupla o 10 metrů a bude dále stoupat. Ve městě je podle něj pod vodou asi 600 domů. „Voda teď stoupla o deset až jedenáct metrů. Maximální úroveň vzestupu může být zhruba kolem 12,5 metru,“ řekl Leonťjev ve vysílání ruské televize.

Podle proruského gubernátora Chersonské oblasti Vladimira Salda však není situace tak vážná, aby se přistoupilo k rozsáhlé evakuaci. Množství proudící vody podle něj není kritické. Většina obyvatel zůstává na svých místech, ale už pro ně byla vypravena doprava, uvedl Saldo.

Protržení přehrady zřejmě způsobí, že voda zaplaví řadu obcí včetně Chersonu, který leží několik desítek kilometrů po proudu Dněpru a o nějž se v loňském roce vedly tvrdé boje.

Cherson to nejhorší možná teprve čeká

Do Chersonu měla podle modelu vypracovaného už na podzim, kdy se o možnosti útoku na přehradu spekulovalo, záplavová vlna dorazit za cca 15 hodin, tedy v úterý pozdě večer, případně ve středu brzy ráno. Podle nejaktuálnějších zpráv se tam ale už hladina řeky zvyšuje a v některých oblastech se dokonce vylila z břehů.

To naznačuje, že protržení hráze přehrady může být ještě větší, než s jakým loňský model počítal. Autoři animace ze švédské vodohospodářské společnosti společnosti Dämningsverket tehdy uváděli, že v případě širokého protržení hráze by se modelovaná doba, za kterou se voda dostane do Chersonu, zkrátila téměř o polovinu.

Dřívější modelové simulace, na které se odkazovala ukrajinská správa, naznačovaly, že město Cherson povodně nezasáhnou nejsilněji, ale přístav a ostrov na jihu města budou pravděpodobně zaplaveny.

„Na Ostrově (čtvrti Chersonu - pozn. red.) pokračuje evakuace ze třech sběrných míst. Hidropark a překladiště ropy už zaplavila voda,“ uvedl.

Není jasné, kolik lidí v Chersonu může přijít o střechu nad hlavou. Server CNN s odvoláním na ukrajinské úřady napsal, že z Chersonu bylo dosud evakuováno přes 700 lidí.

Animace zaplavení Dněpru, kterou vypracovali na podzim švédští odborníci.Video: Lars Wilderang, Youtube.com

Ukrajinská média nicméně věnují značnou pozornost tomu, jak vlnu zvládne Antonivský most, který vede přes Dněpr na okraji Chersonu a voda jej zasáhne dřív, než se dostane do samotného města. Podle modelu by mohla vlna, která most zasáhne, být vysoká 4 až 5 metrů.

Koncem července loňského roku, kdy region ještě ovládali Rusové, ukrajinská armáda most poškodila ostřelováním, aby okupantům omezila možnosti zásobování a posil. Je otázkou, zda silně poškozený most dokáže zvýšený průtok vody vydržet.

Podle nejhoršího scénáře animace, která vznikla koncem loňského roku, se ukazuje, že průtok bude kulminovat na úrovni 14 000 metrů krychlových vody za sekundu, což lze přirovnat k průměrnému průtoku Niagarských vodopádů. Při velkých povodních v Praze protékalo Vltavou ve Velké Chuchli přes 5 tisíc metrů krychlových vody za sekundu.

Po 70 hodinách voda klesne, očekává Ukrajina

V zatopených oblastech lidé dostávají od ukrajinských úřadů SMS zprávy, podle nichž si mají vzít jídlo a pití na 3 dny a zastavit doma plyn. „Očekává se, že po 70 hodinách voda klesne,“ stojí mimo jiné v rozesílané zprávě. Vládní představitelé uvedli, že protržení hráze může zasáhnout až 16 tisíc lidí.

Záplavy také způsobují dílčí problémy zvířatům, sama ukrajinská strana útok označila za „ekocidu“.

Expert Zdeněk Kříž z Fakulty sociálních studií Masarykovy univerzity pro ČTK řekl, že by se asi 70 procent vody mělo vylít na levý břeh Dněpru - ukrajinská území okupovaná Ruskem. Zbylých 30 procent zaplaví pravý břeh Dněpru, který Ukrajinci osvobodili. To by podle některých hlasů mohlo ztížit ukrajinskou protiofenzivu.

Betonové zátarasy a zákopy, které Rusové vybudovali na východním břehu Dněpru, budou zřejmě rovněž zasaženy záplavovou vodou. Mimo to se také objevují informace o tom, že záplavová voda odpaluje miny, které Rusko v rámci budování obranných linií v oblasti rozmístilo.