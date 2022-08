Další kaliningradská krize na obzoru. Litva chystá druhý úder, tvrdí Rusko

Téma dopravy zboží a materiálu do Kaliningradské oblasti, tedy ruské exklávy vklíněné mezi Polsko a Litvu, nemizí. Hlavní zásobovací trasou přitom pro Rusy zůstává železniční trať vedoucí právě přes Litvu.

Za napětím na přelomu června a července stálo rozhodnutí, podle kterého by Rusko nemohlo část zboží do Kaliningradu fyzicky dopravit. Tentokrát je problém spíše administrativní. Minulý týden proto Rusko zaslalo do Vilniusu diplomatickou nótu, ve které protestuje proti postupu litevských bank.