Moskva se raduje, Vilnius po diplomatickém debaklu polyká hořkou pilulku

Podle opozičních sociálních demokratů by měl Landsbergis „převzít odpovědnost“. „Není to poprvé, kdy ministr zahraničních věcí není schopen správně vyhodnotit situaci – opatření jsou přijímána bez konzultace a koordinace s našimi strategickými partnery, bez modelování možných následků. Dalo by se říct, že nejdřív se koná a až pak se hledí na to, co to vyvolá, jak kdo zareaguje, kdo co řekne,“ citoval server LRT předsedkyni strany Viliji Blinkevičiūtėovou.