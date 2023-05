Další ruské „gesto dobré vůle“ je na spadnutí, tvrdí Kyjev

Reznikov se domnívá, že Kreml už zkoumá scénáře, které by mu umožnily před ruskou společností obhájit další úspěch ukrajinské armády. Ministr to usuzuje z náznaků, které prý vypozoroval v ruských zdrojích, kde se podle něj mluví o ukončení speciální vojenské operace (jak Kreml invazi na Ukrajinu stále nazývá), o přechodu k sebeobraně nebo o udržení „nově získaných“ území.

„I oni očekávají další úspěch ukrajinské armády a je pro ně proto nezbytné zjistit, jak to můžou vnitřně „prodat“, jak to prezentovat lidu,“ prohlásil Reznikov v rozhovoru, ze kterého citoval deník Ukrajinska pravda.

Reznikov neuvedl žádné důkazy, kterými by své tvrzení podepřel. Sám připouští, že jde pouze o jeho úvahy. Podle něj by Rusové mohli neúspěch na ukrajinském bojišti zdůvodnit například nějakým „katastrofickým“ scénářem, který by nastal na ruském území.

„Řekněme, že se něco stane s elektrárnou, vodní nebo jadernou elektrárnou, a bude to ohrožovat obyvatelstvo. To by vyžadovalo okamžitou pozornost vlády, soustředění zdrojů, včetně vojáků,“ nastínil Reznikov. To by podle něj poskytlo Moskvě vhodnou příležitost, jak veřejnosti vysvětlit utlumení aktivit na Ukrajině.