Další útok v Jeruzalémě. Střílel teprve 13letý Palestinec

„Oběťmi jsou muž ve věku 23 let, který je ve vážném stavu, a další muž ve věku 47 let, který byl ve středně těžkém až vážném stavu,“ uvedl mluvčí záchranářů. Podle něj utrpěli oba muži zranění v horní části těla a při převozu do nemocnice byli při vědomí.