Dobré časy pro EU skončily. Itálie směřuje k nejpravicovější vládě od války

Do čela třetí největší ekonomiky eurozóny míří žena, která dlouho u zavedených evropských lídrů vyvolává obavy. Nedělní parlamentní volby v Itálii podle očekávání vyhrála aliance pravicových stran ( o výsledcích voleb podrobněji zde ) a nejsilnější z nich jsou Bratři Itálie, strana s kořeny v italském fašismu.

Předsedkyní vlády by se tak měla stát lídryně Bratrů Itálie Giorgia Meloniová. Pokud poněkud nevyzpytatelní politici v Římě nerozhodnou jinak, stane se nejen první ženou, ale také prvním politikem takhle blízko k pravému okraji politického spektra od druhé světové války, který stane v čele italského kabinetu.

To vyvolává obavy zejména levice nebo lidskoprávních aktivistů, podle kterých rétorika Meloniové ohrožuje občanská práva a připravuje půdu pro legitimizaci krajně pravicových názorů. Meloniová ale ujišťuje, že její strana se od fašismu distancuje a nepředstavuje nebezpečí pro demokracii.

Například v rozhovoru s Nicholasem Farrellem z listu The Spectator označila debaty o krajně pravicovém zaměření své strany za pomlouvačnou kampaň svých odpůrců. Prohlásila, že v Británii by byla členkou Konzervativní strany, v USA republikánkou.

Itálie se v posledních týdnech zmítala v politické krizi. Premiér Mario Draghi vládl v demisi. A to brání nalezení východiska z jiné krize – energetické. Podnikatelé bijí na poplach a volají po rázných krocích.

Meloniová v kampani kombinovala obavy z úpadku civilizace s lidovými anekdotami o svém vztahu k rodině, Bohu a samotné Itálii. Její popularita vzrostla poté, co se rozhodla zůstat pevně v opozici a odmítla podpořit končící širokou vládu premiéra Maria Draghiho. Tím se odlišila od svých spojenců Berlusconiho a Salviniho, s nimiž se zároveň utkává o podobné voliče.

Před ruským vpádem na Ukrajinu se přitom Meloniová vyslovovala pro posílení vazeb na Rusko. I tento její obrat ji odlišil od Salviniho a Berlusconiho. Mediální magnát se ještě v týdnu před volbami zastával ruského prezidenta Vladimira Putina, když řekl, že byl k invazi donucen a chtěl do čela ukrajinské vlády dosadit „slušné lidi“. Dobrá slova o Putinovi nehledá dlouho ani Salvini.

Její možný nástup vyvolává v části EU obavy z toho, kam bude Itálie dál směřovat. Meloniová má blízko k dalšímu odpůrci „Bruselu“ maďarskému premiéru Viktoru Orbánovi, spolu s Polskem by tak mohli vytvořit silnou protiváhu tandemu Německo–Francie.

„Od útlého věku se musela učit, jak bojovat, aby něčeho dosáhla. To zformovalo její charakter,“ řekl Marco Marsilio, guvernér regionu Abruzzo, který byl zvolen právě za stranu Bratři Itálie.

Z té doby také pocházejí vzpomínky na Meloniovou coby velkou fanynku knihy Pán prstenů, kterou označuje za „svatý text“. Jako mládežnická aktivistka díla spisovatele J. R. R. Tolkiena až takřka „uctívala“, napsal web The New York Times.

„Myslím, že Tolkien by mohl lépe než my říci, v co konzervativci věří,“ řekla později Meloniová a dodala , že její chápání politické moci je „úzce spjato s četbou Tolkiena“. „Moc považuji za velmi nebezpečnou. Považuji ji za nepřítele, a ne za přítele,“ řekla. Ještě jako členka vlády při focení pózovala vedle sochy čaroděje Gandalfa.