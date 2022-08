Zelenskyj s Dudou odhalili v Kyjevě „Chodník statečných“

„Právě Polsko bylo jednou z prvních zemí EU, která se stala novým domovem pro miliony migrantů z Ukrajiny. Průmysl, podnikatelé, obyčejní Poláci – všichni přispěli k co nejrychlejší adaptaci a podpoře našich občanů. Polská vláda a Sejm maximálně zjednodušily postupy při překračování hranic a následné začlenění Ukrajinců do přátelského evropského společenství,“ uvedla také prezidentská kancelář.

„Rusko to dělá neustále. Mohou zvýšit počet úderů? Ano, to mohou 23. a 24. (srpna) udělat,“ odpověděl Zelenskyj podle agentury Reuters na otázku, jak by Ukrajina reagovala, pokud by Rusko obnovilo raketové údery na Kyjev.