Zprávy z bojiště: Rusko zaútočilo na místě, kde se od něho čekala obrana

Na izjumském předmostí pokračovaly primárně ruské snahy o „průzkum bojem“. V podstatě jde o pohyby průzkumných jednotek, které se snaží najít a odhalit postavení protivníka. Buď ho objeví první, nebo si jich všimne první on a začne po nich střílet. Taktika má tu nevýhodu, že bývá spojená s poměrně výraznými ztrátami, což se alespoň podle ukrajinských zdrojů v této oblasti ruským jednotkám stává.

Nebylo by to až překvapivé, v regionu jsou soustředěné poměrně zkušené ukrajinské síly. Navíc si zřejmě mohly trochu „odpočinout“ od ruské palby, protože se minimálně na tomto úseku fronty postupně údajně zlepšují výsledky „protibaterijní“ činnosti ukrajinských děl. To neznamená nic jiného, než že ukrajinští dělostřelci se tu z nějakého důvodu zlepšili v tom, jak rychle najít a umlčet protivníkovo dělostřelectvo.