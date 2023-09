Džungle, bažiny a plovoucí miny. Jak se bojuje v „ukrajinském Vietnamu“

Jeho jednotka se zúčastnila přechodu přes řeku Inhulec. Nyní působí společně se speciálními jednotkami na ostrovech a na obsazeném břehu Dněpru. Ukrajinska pravda se rozhodla zjistit, jaký úkol je tomuto úseku fronty přidělen, co zde kriticky brání postupu obranných sil a jak vypadala jediná tamní veřejná operace. Všechna čísla a názvy sídel, která by mohl využít nepřítel, byla záměrně vynechána nebo zašifrována.

Jako příklad uvádí vyvěšení vlajky v Dači na okupovaném břehu.„Všichni slyšeli, že na levém břehu byla vztyčena vlajka. Ve skutečnosti to nic neznamená. Nějaký ruský generál si to ale poslechne a řekne si ‚K čemu je sakra ta vlajka? Zabijte je všechny!‘ a některé jejich jednotky jsou převeleny sem. My to našim klukům usnadňujeme. To je hlavní motiv této fronty,” dodává.