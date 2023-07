„Éra globálního varu.“ Planeta zažila nejteplejší měsíc v historii měření

Letošní červenec se nejspíše stane nejteplejším měsícem v historii a překoná hranici, kterou vědci považují za zásadní. Průměrná naměřená teplota by totiž měla být asi o 1,5 stupně Celsia vyšší ve srovnání s předprůmyslovou érou, vyplývá z analýzy Lipské univerzity v Německu.

„Éra globálního oteplování skončila, nyní přichází éra globálního varu. Změna klimatu je tady. Je děsivá. A to je teprve začátek,“ řekl ke zprávě o oteplování generální tajemník OSN António Guterres.

Vědci již několik měsíců varují, že rok 2023 by mohla provázet rekordní vedra v důsledku změny klimatu způsobené lidskou činností, především spalováním fosilních paliv. Vedro také zhoršuje přirozený meteorologický jev známý jako El Niňo, který se vyznačuje oteplováním oceánů.

„Již nyní můžeme s naprostou jistotou říci, že se bude jednat o nejteplejší měsíc. Možná bychom se museli vrátit o tisíce, ne-li desetitisíce let zpět, abychom na naší planetě našli podobně teplé podmínky,“ poznamenal klimatolog Karsten Haustein, který se na analýze podílel. Takové vedro nebylo na Zemi podle méně přesných klimatických záznamů už asi 120 tisíc let, napsala stanice BBC.

„Nemusíme čekat na konec měsíce, abychom to věděli. Pokud v příštích dnech nepřijde malá doba ledová, červenec 2023 překoná rekordy ve všech oblastech,“ dodal tajemník OSN.

„Pro rozsáhlé části Severní Ameriky, Asie, Afriky a Evropy je to kruté léto. Pro celou planetu je to katastrofa. A pro vědce je to jednoznačné – na vině je člověk,“ poznamenal k extrémnímu počasí Guterres.