Zhroucení oceánských proudů je blíž, než jsme si mysleli, varovali vědci

Vědci varují, že životně důležitý systém oceánských proudů by se mohl během několika desetiletí zhroutit, pokud se planeta bude nadále ohřívat. Šlo by o událost, která by katastrofálně ovlivnila globální počasí a zasáhla každého člověka na planetě, píše americká CNN .

Nová studie zveřejněná v úterý v časopise Nature Communications zjistila, že Atlantická meridionální cirkulace (AMOC), by se mohla „zhroutit“ kolem poloviny století. Nicméně podle nejčernějšího scénáře by k tomu mohlo dojít dokonce už v roce 2025. „Dotklo by se to každého člověka na planetě. Jde o velký a důležitý problém,“ říká Peter de Menocal, prezident oceánografické instituce Woods Hole.