Vláda začátkem srpna oznámila svůj cíl odstranit všechny památníky ze sovětské éry. Estonsko bylo sovětskou republikou od roku 1944 do roku 1991 a téměř čtvrtinu jeho populace dosud tvoří ruská menšina, jde asi o 1,3 milionu lidí.

Moskva plán demontáže zkritizovala. „Odstranění pomníků těm, kteří zachránili Evropu před fašismem, je samozřejmě nehorázné. Nedělá to čest žádnému národu,“ řekl tento měsíc mluvčí Kremlu Dmitrij Peskov.

Rusky mluvící menšina se v Estonsku, podobně jako v Lotyšsku, občas dostává do sporu tamní vládou. Objevily se obavy, že by se Moskva mohla snažit využít těchto rozdílů k destabilizaci těchto pobaltských zemí, které jsou členy EU i NATO, uvedla katarská Al-Džazíra .

Sousední Lotyšsko schválilo v červnu zákon žádající demontáž všech památek oslavujících sovětský režim. Do poloviny listopadu by tak všechny takové památníky, kromě těch na hřbitovech, měly být zničeny nebo přesunuty do Muzea okupace Lotyšska v Rize.