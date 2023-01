EU může investovat „covidové“ miliardy i do fosilních paliv

Miliardy eur z fondu Evropské unie, které byly původně vyčleněny na obnovu ekonomik členských zemí po pandemii covidu-19, by mohly být přesměrovány na budování infrastruktury pro fosilní paliva, zejména zemní plyn. Nové dlouhodobé kontrakty mohou ohrozit přechod na bezemisní zdroje, napsal web EU Observer.

Na přesměrování peněz se v polovině prosince dohodly Evropský parlament, Evropská komise a Evropská rada. Část unijního postcovidového fondu by podle ujednání mohla být použita v plánu Repower EU, kterým Brusel reagoval na dopady ruské invaze na Ukrajinu.

Proti se ale staví někteří klimatologové. Olivier Vardakoulias ze sdružení ekologických organizací Climate Action Network (CAN) uvedl, že rozhodnutí o přesměrování peněz je „katastrofální z hlediska klimatu a zbytečné z hlediska energetické bezpečnosti“.

Evropská komise loni v květnu zveřejnila třináct projektů na zařízení se zkapalněným zemním plynem (LNG), které by měly být z programu Repower EU financovány. Od té doby unijní exekutiva své prognózy neaktualizovala. „Čekáme na aktualizované plány od vlád,“ sdělil mluvčí komise.

Obnovitelné zdroje v dohledné době energii pro střední Evropu nezajistí. Ani přes ambiciózní zelené plány Německa se v roce 2030 bez fosilních paliv neobejdeme. Dokládá to podrobný model webu Fakta o klimatu.

Některé ekology znepokojuje, že se smlouvy mají uzavírat na dlouhou dobu - deset až patnáct let.

„Vysíláme špatný signál výrobcům po celém světě, že budou dále investovat a Evropská unie bude sloužit jako odbytiště pro jejich špinavé obchody,“uvedla ředitelka pro záležitosti EU v organizaci Food and Water Action Frida Kieningerová. „Za deset let budeme v roce 2033 a do té doby bychom měli výrazně snížit poptávku po plynu. Stále ale budeme mít tyto smlouvy s firmami, které vyrábějí zkapalněný plyn,“ doplnila.