Evropu čeká těžká zima, místo raket vám Putin posílá chudobu, varoval Zelenskyj

Ukrajinský prezident Volodymyr Zelenskyj vzkázal Evropanům, aby očekávali těžkou zimu kvůli ruské invazi do jeho země, která vedla k omezení vývozu ropy a plynu z Ruska. Uvedla to dnes agentura Reuters s odvoláním na pravidelné videoposelství Zelenského, podle kterého chce Moskva zničit normální život Evropanů.

Zelenskyj to uvedl poté, co ruský gigant Gazprom oznámil, že zatím neobnoví dodávky plynu potrubím Nord Stream 1, které je pro Evropu klíčové. Dodávky plynovodem Nord Stream 1, který vede plyn do Evropy z Ruska do Německa po dně Baltského moře, byly přerušené na tři dny a měly začít znovu proudit v sobotu ráno. Údržba jediné provozuschopné turbíny plynovodu podle Gazpromu odhalila závady. Do jejich odstranění zůstane plynovod mimo provoz.