Fascinující a průlomové snímky Jupiteru. Ukazují i přínos astronomů-amatérů

Odborníci se shodují na tom, že se jedná o velký úspěch a potvrzení schopností Webbova teleskopu. „Jupiter jsme takhle ještě neviděli. Je to všechno naprosto úžasné,“ uvedla například astronomka Imke de Paterová z Kalifornské univerzity v Berkeley. „Popravdě řečeno jsme ani nečekali, že to bude tak skvělé,“ dodala.

„Je zajímavé a jistým způsobem i krásné, že tento nádherný obrázek nezpracoval někdo z NASA, ale vlastně to udělala osoba, která je nadšenec, amatér, která si stáhla data a zanalyzovala je,“ uvedl v rozhovoru pro Seznam Zprávy profesor Norbert Werner z Ústavu teoretické fyziky a astrofyziky Masarykovy univerzity v Brně.

Snímky Jupiteru, které máme teď možnost vidět, jsou vizuálně velmi atraktivní, jak je ale máme číst z pohledu astrofyziky? Co nám vlastně ukazují?

Hlavním významem těchto snímků bylo ukázat schopnosti vesmírného dalekohledu Jamese Webba. Tento dalekohled byl konstruovaný na to, aby zkoumal ty nejvzdálenější objekty ve vesmíru. Je ale vhodný také na pozorování planet. Jupiter byl jedním z cílů, které měly demonstrovat schopnosti tohoto dalekohledu pozorovat planety.

To, že si kdokoliv může data z archivu stáhnout, podívat se na ně a udělat z toho takový barevný obrázek, který je nakonec vědecky i vizuálně zajímavý a NASA si ho dá na svoje stránky a ukazuje ho jako snímek Jupiteru od Jamese Webba. To, že ten obrázek nevytvořili vědci ze Space Telescope Science Institut, ale Judy Schmidtová.

Tím nejzajímavější výsledkem je, že na obrázku zpracovaném Judy Schmidtovou, vidíme prstenec Jupitera. Ten byl objevený v roce 1979 sondami Voyager a ze Země je viditelný jen za pomoci těch největších pozemských dalekohledů. To, že je na snímku vidět prstenec Jupitera, který na rozdíl od prstence Saturnu není z ledových, ale hlavně prachových částic, je úžasné.

Snímky také ukazují něco docela nečekaného. Jedná se o jakýsi oblouk na pravé straně, který se zdá být jakousi mlhou nebo oparem ve vysoké atmosféře Jupiteru. Vědci nyní diskutují o tom, co to vlastně je.

Je to jen první obrázek, který byl udělaný z technických důvodů, aby se ukázalo, že James Webb dokáže pozorovat planety a máme tu hned takové nádherné výsledky. Vidíme prstenec, několik trpasličích měsíců Jupiteru. A máme i tu záhadu s obloukem, to jsme nečekali, že uvidíme.

Jupiter obíhá jedna sonda, už tam bylo několik vesmírných sond, které dělají velmi důležité objevy na místě. Ale například Hubbleův vesmírný dalekohled spektroskopicky objevil z oběžné dráhy okolo země vodní led vyvrhovaný z měsíce Europa, což naznačuje, že Europa má ledový vulkanismus, tedy že jsou tam sopky, které nevyvrhují horkou lávu, ale vodu a ledové částice, a pod ledovým povrchem Europy by měl být slaný oceán.

Která další tělesa se chystají do budoucna vědci zkoumat za pomocí Webbova teleskopu?

Ty nejpřelomovější objevy čekám já osobně ve výzkumu vzdáleného vesmíru. Když se v astronomii díváme do velké vzdálenosti, tak se vlastně díváme do minulosti. Největší síla vesmírného dalekohledu Jamese Webba spočívá v tom vidět první galaxie a první hvězdy v prvních galaxiích.

Momentálně se už z těch prvních výsledků zdá, že galaxie se formovaly rychleji, než jsme čekali, a to je zatím to asi nejvíc vzrušující, co nám ukázal vesmírný dalekohled Jamese Webba.